Чому компанія Facebook змінила назву і що таке Metaverse

Facebook поміняє назву на Meta, це рішення озвучено на презентації ребрендингу компанії главою компанії Марком Цукербергом. Таким чином соцмережа має намір акцентувати на своєму новому продукті, над яким вона працює.

Річ у тім, що компанія Facebook вже давно не лише соцмережа, але також власник месенджера WhatsApp, соцмережі Instagram, бренду Oculus та інших активів, серед яких віднедавна і Metaverse. Саме на цьому продукті компанія з новою назвою Meta й зосередиться у майбутньому.

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Про початок роботи над "метаверсом" тоді ще Facebook оголосила у липні цього року. Тоді ж компанія Цукерберга оголосила, що набирає команду з розробки Metaverse, яка стане частиною Facebook Reality Labs, що займається проєктами віртуальної та доповненої реальностей. Про це писав відповідальний за технології AR та VR віцепрезидент Facebook Ендрю Босворт на своїй сторінці у соцмережі.

У чому полягає суть Metaverse

За словами Босворта, концепція "метаверс" зрозуміла вже сьогодні. Її особливістю є ефект присутності – відчуття того, що людина в цифровому просторі розташована поряд. Він зазначав, що пристрій для відеодзвінків Portal та шолом віртуальної реальності Oculus вже сьогодні можуть "телепортувати" користувача до кімнати з іншою людиною, незалежно від фізичної відстані, або до нових віртуальних світів.

Але для досягнення повного бачення "метаверсу" необхідно побудувати "міст" між цими просторами, щоб користувач міг зняти обмеження фізики й переміщатися між ними так само легко, як переходити з однієї кімнати свого будинку в іншу.

Metaverse був придуманий Цукербергом ще у школі

У жовтні видання The Verge з посиланням на свої джерела повідомляло, що Facebook планує змінити назву компанії, щоб краще показати орієнтацію на "метаверс". Раніше в інтерв'ю The Verge Марк Цукерберг зазначав, що у разі успішної реалізації проєкту у найближчі п'ять років компанія перестане асоціюватись із соціальними мережами та буде пов'язана саме з "метаверсом".

У цьому ж інтерв'ю Цукерберг розповідав, що виношував подібну ідею ще зі школи. Одна з речей, яку він справді хотів побудувати, – "відчуття матеріалізованого інтернету, в якому люди могли б перебувати в навколишньому середовищі, телепортуватися у різні місця та бути з друзями, наче у реальності".

Саме скорочення дистанції та створення відчуття присутності, на думку Марка, створить більше можливостей для людей: можна буде виконувати різні роботи, з'являться нові робочі місця і нові форми розваг.

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Чому зміна назви компанії Facebook це нормально

У зміні назви компанії нічого незвичайного немає. Свого часу Alphabet стала материнською компанією Google, YouTube та інших напрямків. Нова компанія Цукерберга, як ми вже зазначали, об'єднує низку сервісів та продуктів і чутки про її перейменування ходили вже давно.

Ця зміна покликана допомогти людям побачити в компанії не лише соціальну мережу, а й потенціал у галузях, що належать до доповненої та віртуальної реальності, розумних окулярів та інших продуктів.