За останні шість мільйонів років наш мозок збільшився у розмірах приблизно у чотири рази. Та довгі дослідження викопних решток показали, що ближче до сучасності мозок людини почав зменшуватися. Науковці не могли точно встановити, коли саме це почалося. Також загадкою лишалися причини своєрідного "регресу".

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Графік, який яскраво демонструє різке зменшення розмірів мозку людини / Фото Frontiers in Ecology and Evolution

Зменшення мозку та його причини

У новому дослідження американські вчені проаналізували 985 знайдених черепів наших пращурів та порівняли їх із черепами сучасних людей. Окрім того, вони підійшли оригінально до питання та дослідили інших соціальних тварин – мурах.

Окрім соціальності, мурах для аналізу обрали також й тому, що у них покоління змінюються набагато швидше, ніж у людей. На основі спостережень та досліджень черепів давніх людей, науковці побудували модель, яка й показала коли та чому мозок людини почав зменшуватися.

Мурахи дозволили зрозуміти взаємозв'язок соціального відбору та розмірів мозку. В результаті у науковців вибудувалася модель, яка свідчить, що причиною зменшення розмірів мозку стали соціальні зміни. А саме – розподіл праці. Відбулося зменшення розмірів близько 3 тисяч років тому.

Якщо раніше умовний гомінін повинен був займатися мало не всім й відразу, то з розвитками соціальної структури людського суспільства з'явився розподіл ролей у ньому. Мозок адаптувався до таких змін та став меншим, а отже – зменшилися енерговтрати всього людського організму.