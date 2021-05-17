В більшості випадків уся справа в воді. Якщо мова йде про звичайний повсякденний клей типу ПВА, то вода міститься у самому клею і грає роль розчинника. Це і не дає клею прилипати до пляшечки зсередини. Коли речовина потрапляє на поверхні, які треба склеїти, то вода випаровується – залишаються лише липкі молекули полімеру, які роблять роботу, покладену на них.

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Клей – незамінна річ у повсякденному житті / Фото Pexels

Із суперклеєм справа протилежна – він воду вбирає. Розчинником там є спеціальна кислота, яка не дає клею затвердіти в тюбику і тому він завжди готовий до роботи.

Але, як тільки речовина потрапляє на поверхню, то стабілізуюча кислота нейтралізується молекулами води. Клей переходить у твердий стан і ви маєте міцно з'єднані деталі.