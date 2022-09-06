На момент видалення офіційний обліковий запис PornHub мав 6200 зображень та відео. Там публікували безпечний для роботи контент, який рекламував різноманітні відео та їх творців.

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Що сталося

Точна причина блокування невідома. Активістка Лейла Мікельвейт, яка фактично очолює кампанію проти PornHub, опублікувала скриншоти, які показують, що сторінку було видалено через "порушення правил спільноти Instagram".

Лейла Мікельвейт заснувала рух "TraffickingHub", присвячений "закриттю Pornhub і притягненню його керівників до відповідальності за сприяння, розповсюдження та отримання прибутку від зґвалтувань, жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми сексуального характеру та сексуального насильства на основі кримінальних образів".

Критики відзначають її зв’язки з євангельськими християнськими групами, які виступають за повне скасування будь-якої секс-роботи та комерційної порнографії.

На сайті активістки вказано, що раніше вона працювала в проєкті Exodus Cry, християнській групі, яка хоче "покінчити з секс-індустрією".

Сам Exodus Cry, за інформацією The New Republic, з'явився в Міжнародному домі молитви в Канзас-Сіті (IHOPKC) під керівництвом пастора Майка Бікла, який вірить, що "Бог закликав консервативних християн здійснювати панування над суспільством, взявши під контроль політичні та культурні інституції".

Мікельвейт висловила підтримку рішенню Meta й закликала інші компанії – Google, Amazon і Microsoft – слідувати прикладу.

Нагадаємо, останніми роками критика PornHub посилюється. Сайт звинувачували в поширенні дитячої порнографії, що призвело до численних позовів, відставки генерального директора та головного операційного директора, а також припинення роботи з Visa та Mastercard, які у 2020 році відмовились приймати платежі з PornHub. У відповідь сайт видалив весь вміст від неперевірених користувачів і заборонив їм завантажувати власні відео.