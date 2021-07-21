Нагрівається екран телефону, що робити

Перегрів дисплея може спричинити занадто висока частота оновлення. 90, 120 Гц – це звісно дуже красиво й зручно, але телефон починає працювати у посиленому режимі і перегрівається.

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При невеликому перегрів досить буде вимкнути смартфон або ж просто погасити дисплей і дати йому перепочити й охолонути. Можна зменшити частоту оновлення екрану у налаштуваннях, зменшити яскравість. Це буде корисно і для ваших очей, і для смартфона.

Чому телефон гріється під час перегляду відео та ігор

Процесор смартфона перегрівається найчастіше. Сьогодні у смартфони встановлюють багатоядерні процесори, однак активної системи охолодження там немає. Такі процесори роблять пристрої дуже продуктивними, дозволяють швидко встановлювати додатки, завантажувати сторінки в браузері і відео.

Однак це часто призводить до перегрівання пристрою. Причиною цього може стати і додаткове активне використання модулів LTE, Wi-Fi, GPS, тривалий час перегляду відео та ігри.



Ігри та відео навантажують процесор / Фото Unsplash

Якщо ви помітили, що смартфон почав сильно грітися – вимкніть те, чим не користуєтеся, або відкладіть смартфон на деякий час, щоб він охолонув. Часто у цій ситуації винні запущені ресурсомісткі програми, які залишилися працювати у фоновому режимі. Закрийте те, чим не користуєтеся і відключіть в налаштуваннях непотрібні служби.

У нагріванні Android-смартфонів винні ще й оболонки, виробники намагаються зробити їх найбільш красивими і часто перевантажують елементами, які завантажують процесор та потребють багато ресурсів. Окрім перегрівання це ще й суттєво швидше садить батарею смартфона.

Гріється батарея у смартфоні – як з цим боротися

Перегрів батареї – одна з поширених причин нагрівання смартфона. В основному таке буває, коли смартфоном користуються під час зарядки – важливо пам'ятати, що це негативно впливає на ємність батареї, тож зловживати цим не потрібно.

Цікавий факт! Додатково зношує ваш акумулятор і бездротова зарядка – це зручно, але дещо більш негативно для смартфона, ніж звичайна зарядка через USB.

Негативно на стан батареї та її перегрівання можуть впливати недорогі аксесуари – неоригінальні або дешеві кабель та зарядний пристрій – їх краще уникати. Слід уважно стежити за якістю зарядних пристроїв і не використовувати зіпсованих.



Не допускайте перегрівання батареї смартфона / Фото Wikipedia

Смартфон гріється, коли немає мережі

Ще однією поширеною причиною надмірного нагрівання смартфона є модуль зв'язку, який посилено працює, коли сигнал залишає бажати кращого – смартфон починає шукати найближчу стабільну антену. Особливо це добре проявляється, якщо абонент перебуває у місцях де покриття мережею не найкраще. У такій ситуації краще відключити смартфон або активувати авіарежім, щоб зайвий раз не садити акумулятор.

Телефон нагрівається у чохлі, що робити

У деяких ситуаціях винуватцем перегріву є чохол смартфона. Тут варто зауважити, що абсолютно не має значення, дорогий чохол чи ні – наявність аксесуара у принципі збільшує температуру пристрою. У холодну пору року чохол рятує смартфон від раптових вимкнень, але у спеку його варто все-таки зняти, хоча б на час активного використання пристрою.

Чому телефон гріється в спеку

Ще одна причина нагрівання смартфона – він довго перебував на сонці. Чимало користувачів нехтують цим, встановлюючи телефон у автомобільний тримач, що перебуває на лобовому склі, додатково підключаючи зарядку з прикурювача.



Смартфон в автівці може дуже швидко нагріватися / Фото Aliexpress

У цій ситуації вам шкодить абсолютно все – ви використовуєте ресурсомісткі програми навігатора на смартфоні, що перебуває на сонці з підключеною зарядкою, яку виробники і майстри з сервісу в принципі рекомендують використовувати якомога рідше.

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Як уникати перегрівання смартфона

Сучасні смартфони можуть похвалитися потужною начинкою і вельми ємними акумуляторами. Найчастіше виробники не оптимізують свої прошивки під начинку пристроїв, а користувачі, своєю чергою, нехтують правилами використання акумуляторів.

У результаті цього смартфони перетворюються в гарячі бруски, якими неможливо користуватися голими руками. Використовуйте тільки перевірені аксесуари і не навантажуйте смартфон надмірно – тоді ваш пристрій не буде сильно грітися, а акумулятор буде працювати стабільніше!