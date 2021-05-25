Люди – єдині ссавці, у яких волосся росте таким чином. Для початку вчений пропонує зрозуміти, навіщо взагалі ссавцям шерсть.

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Для чого ссавцям шерсть

Волосяний покрив зігріває тварин у холодну ніч і захищає від сонця вдень. Предки людини могли втратити більшу частину волосся на тілі, тому що освоїли вогонь і могли легко компенсувати голу шкіру теплом багаття, захищеним від холоду та вітру житлом, а також одягом. Однак це лише пояснює, чому первісні люди змогли вижити без більшої частини свого волосся, але не чому воно зникло.

Безволосість, імовірно, дала людям якусь еволюційну перевагу. Пейджел розповідає про три основні теорії, які можуть пояснити, у чому ж вона полягала.

Товсте хутро може призводити до перегріву на жаркому сонці.

У людей більше потових залоз, ніж у наших родичів-приматів. Якби ми зберегли довге й густе волосся на всьому тілі, це ускладнювало б випаровування поту й охолодження тіла.

Однак ця гіпотеза не може пояснити деякі аспекти структури волосся на тілі людини: наприклад, чому чоловіки, як правило, мають його більше, ніж жінки.

Друга теорія, відома як гіпотеза водних мавп, припускає, що стародавні люди могли проводити багато часу у воді.

Хутро при цьому заважало плаванню, тому люди поступово втрачали волосся. Однак вчені не мають ніяких доказів того, що люди проводили значну кількість часу у воді. Пейджел вважає, що в цю гіпотезу повірити важко. Крім того, виникає ще одне витання: чому люди не повернули в процесі еволюції своє хутро після того, як перейшли на сухопутний спосіб життя?

Марк Пейджел є автором третьої теорії. Він називає її гіпотезою ектопаразитів.

Ектопаразити – це паразити, що мешкають поза тілом господаря. Такі паразити, як правило воші, кліщі та блохи, є основною причиною хвороб і смертності у різних видів. Що менше волосся, то менше ектопаразитів може жити на шкірі. Навіть якщо вони з'являються, від них легше позбутися. Таким чином підвищувалися шанси на виживання людини, у порівнянні з іншими видами.

Але чому тоді волосся є на голові?

По-перше, наші голови піддаються прямому впливу сонця. Поблизу екватора, де починалася еволюція людини, сонячні промені можуть бути нестерпними, а волосся на голові допомагає людям уникнути перегріву. По-друге, волосся на голові допомагає зберігати тепло вночі.

Наш мозок відносно малий у порівнянні з рештою тіла, але він надзвичайно метаболічно активний,

– пояснює Пейджел.

Мозок виробляє тепло, а волосся на голові ізолює цю область, не допускаючи його втрату.

І нарешті, статевий відбір також міг зіграти свою роль. На жаль, доказів тому немає. Волосся погано зберігається, тому вчені не знають, чи наші далекі предки стилізували його в зачіски, щоб привабити пару. Така поведінка поширена у багатьох корінних народів, які не контактували із зовнішнім світом.

Це дає можливість припустити, що й древні люди також практикували зачіски, щоб стати привабливішими для протилежної статі.