Чому гнучкі екрани – це революційна технологія, за якою майбутнє

Цифрові технології та інженерні розробки стрімко розвиваються, а користувачі не перестають захоплюватися сучасними ґаджетами та інноваціями. Гнучкі екрани – одна з революційних технологій, яка досі викликає подив людей, адже такі дисплеї можна складати та трансформувати, не ламаючи екран та не спотворюючи зображення.

Можливість екрану згинатися без втрати своїх характеристик може здатися дивом, але насправді це є результатом багаторічної роботи інженерів та вчених. Здавалося, новаторська технологія межує з фантастичними історіями про літаючі авто та космічні подорожі.

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Де взялися гнучкі екрани

Першими, як це часто буває у світі технологій, були фантасти. У книгах та кінофільмах головні герої використовували найбільш незвичайні пристрої, серед яких зустрічалися ґаджети з гнучкими та складними екранами всіх кольорів та розмірів.

Перший гнучкий екран

Першу спробу втілити фантастичну мрію в життя зробила компанія Xerox. Тож почалося все з прототипа гнучкого екрана, який у 1974 році розробив підрозділ Xerox – PARC. Дисплей імітував папір і давав змогу відображати на ньому динамічні цифрові зображення у чорно-білому кольорі. Так розробники створили гнучкий електронний папір Gyricon.

Прототип складався з поліетиленових сфер, діаметром від 20 до 100 мікрометрів, кожна з яких складалася з чорної частини з негативним зарядом та білої з позитивним. Залежно від напруги на кожній сфері, на дисплеї з'являлися білі та чорні крапки, що складалися у текст або зображення.



Перший гнучкий екран виглядав так / Фото Xerox Research Center

Gyricon був гнучким, стирати й перезаписувати зображення на чутливому шарі можна було тисячі разів.

Нова розробка від HP

У 2005 році інша команда дослідників, цього разу з компанії HP, почала працювати над створенням кольорового гнучкого дисплея. Але цей проєкт довелося закрити, оскільки розробники не встигли підготувати робочий демонстраційний прототип до запланованого терміну. У HP залишилася технологія, з якою компанія намагалася працювати. Але у 2010 напрямок остаточно закрили, оскільки виявилося, що тонкі та легкі скляні екрани вигідніші за масивніші гнучкі екрани.

Кольоровий гнучкий дисплей від Samsung

У 2010 році Samsung показала чудовий кольоровий гнучкий дисплей, який відображав усі кольори яскравими та насиченими. Розмір екрану становив 4,5 дюйми, а його роздільна здатність була 800х480 пікселів. Після демонстрації стало зрозуміло, що протягом кількох років гнучкі дисплеї вийдуть на ринок.

Гнучкий дисплей HML

Слідом з'явився гнучкий E-ink дисплей, розроблений у компанії Human Media Lab. Він був не просто гнучким – датчики, розташовані в екрані, відстежували ступінь вигину поверхні, виробляючи електричний сигнал як зворотний зв'язок.

Гнучкий дисплей HML: дивіться відео

Сьогодні гнучкі екрани технологічніші та можуть виконувати найрізноманітніші завдання, допомагаючи користувачам у побуті, бізнесі та навчанні.

Поява сучасних перспективних проєктів

Аналогічним концептом був і гнучкий телефон Nokia, представлений у 2011 році. Потім створила власний концепт та корпорація Samsung, показавши прототип у 2013 році.

Саме ця південнокорейська компанія стала активно розвивати та просувати ідею гнучких екранів для смартфонів. Не менш завзято кинулася винаходити свій гнучкий екран LG. На CES 2013 компанія продемонструвала кілька пристроїв із гнучкими екранами.

Гнучкий екран Samsung: дивіться відео

Це були цілком функціональні ґаджети. Трохи пізніше одна з технологій – закруглений по краях екран, покритий звичайним склом – став частиною продуктової лінійки Samsung як смартфон Edge.

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Інноваційні OLED-дисплеї

Сьогодення диктує нові умови та змушує працювати у швидкому темпі. Особистісні та професійні ролі стали більш розмитими. Пандемія повністю змінила підхід до роботи в усьому світі, і раніше не надто популярна тенденція працювати звідусіль стала звичною справою. Такі зміни сформували потребу в надгнучких, мобільних та міцних пристроях, які забезпечать продуктивність на робочому місці, в кафе чи вдома.

Оскільки скло – міцний та товстий матеріал, його складно адаптувати для ґаджетів із гнучким екраном. Для цього використовують технологію OLED – матрицю з органічних світлодіодних частинок. Вона набагато тонша, ніж скло, і може згинатися без втрати властивостей. Звичайні OLED-дисплеї виготовляють зі скляною підкладкою, але її можна замінити на гнучкий пластик – це і зробили розробники, щоб створити легкий екран, що гнеться.

Перший у світі ПК з гнучким екраном

Глобальні зміни у світі сформували потребу у створенні зовсім нового пристрою. Віддалена робота стала ще поширенішою і назавжди змінила майбутнє портативних технологій. Потреба гнучкості та універсальності стала каталізатором цих змін і, згодом, винаходу категорії "гнучких ПК".

Перед розробників та дизайнерів стояло завдання поєднати розмір та портативність смартфона або планшета, потужність та функціональність ноутбука, а також гнучкість.

У 2021 році компанія Lenovo представила перший у світі ПК з екраном, який гнеться. Ноутбук ThinkPad X1 Fold, що складається з 11 шарів, включаючи передню панель, та OLED-екран, створений у співпраці з LG Displays.



Ноутбук ThinkPad X1 Fold – перший у світі подібний пристрій з гнучким екраном / Фото Lenovo

Гнучкий екран у побуті

Вимоги користувачів до сучасних гаджетів зросли: нам потрібні легкі та портативні ноутбуки, швидкий доступ до інтернету, щоб працювати чи розважатися у будь-якій точці світу. Розробники пристроїв з гнучкими екранами керуються саме цими користувальницькими запитами – смартфон, що згинається, перетворюється на планшет, а планшет – на ноутбук з безліччю опцій. Сучасні люди навчилися поєднувати в собі різні ролі і їм просто потрібний пристрій, який забезпечить повну мобільність.

Останні кілька років на ринку регулярно з'являються смартфони із гнучкими екранами. Найбільша перевага таких гаджетів – мультифункціональність. Пристрій поєднує одночасно телефон і планшет, а екран перебуває у більшій безпеці, оскільки у складеному вигляді дисплей складно пошкодити.



Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 легко перетворюється у невеликий планшет / Фото Samsung

Водночас пристрої-трансформери з гнучкими екранами та продуктивністю повноцінних ПК, які одночасно працюють як планшет та ноутбук, зовсім недавно почали з'являтися на ринку та постійно вдосконалюються розробниками. Такі ґаджети тільки на початку свого шляху, а можливості їхнього застосування ще не раз здивують користувачів.

Кому потрібні ґаджети з гнучкими екранами

Вже зараз гнучкі екрани здатні значно спростити життя та оптимізувати робочі та повсякденні процеси. Складаний пристрій можна ставити в будь-яке зручне для вас положення, незалежно від того, знаходитесь ви вдома або на роботі. Виберіть практично будь-яку галузь, і, безсумнівно, знайдуться співробітники та команди, яким знадобиться складний обчислювальний пристрій.

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Коли гнучкі екрани "захоплять світ"

Донедавна ми обходилися без гнучких екранів і почувалися комфортно. Але колись не було поняття про автоматизовану обробку даних – тепер неможливо уявити своє життя без комп'ютера чи мобільного телефону.

Гнучкі екрани, як і всі інноваційні розробки, поступово приходять на ринок, обов'язково доведуть свої переваги й займуть особливе місце в житті споживачів. Але вже сьогодні користувачі вибирають ґаджети з гнучкими дисплеями та отримують задоволення від використання.