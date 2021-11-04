Чому галактики помирають: знайдена розгадка

Галактики – це велетенські скупчення зірок та газу. Вони теж об'єднуються у скупчення та гравітаційно взаємодіють одна з одною. Головним чинником, що характеризує "життя" галактики – можливість формувати нові зірки. Та часто астрономи помічають, що цей процес зупинено, що означає повільну смерть.

Молочний Шлях входить до скупчення галактик, яке має назву Місцева група. Найближчим скупченням до Місцевої групи є Скупчення у сузір'ї Діви. Астрономи давно помітили, що серед близько 1 500 галактик скупчення є досить багато таких, де тривають процеси зореутворення, а є такі, де ці процеси припинилися. Тому вчені обрали Скупчення у Діві для детальнішого вивчення, адже там існує велика вибірка. Завдяки цьому вдалося зрозуміти, чому помирають галактики.

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Галактика NGC 4254 у Скупченні в Діві; червоним виділений молекулярний газ / Фото National Radio Astronomy Observatory

Причина смерті галактик

Науковці спостерігали за 51 галактикою у Скупченні в Діві. Завдяки високій роздільній здатності були отримані якісні дані, які дозволили сформувати картину того, чому галактики помирають. Винному в цьому виявилася міжгалактична гаряча плазма.

Річ у тім, що для утворення зірок критично важливим є наявність у галактиках холодних молекулярних хмар газу. Саме вони слугують паливом, що дозволяє утворюватися новим зіркам. Якщо ж забрати цей газ, то зіркам просто не буде з чого формуватися.

Велетенське скупчення у Діві характерне постійною гравітаційною взаємодією між об'єктами та наявністю міжгалактичної плазми, яка розігрівається до мільйонів градусів. Внаслідок гравітаційної взаємодії галактики розганяються до величезних швидкостей. Під час такого руху у просторі вони стикаються з гарячою плазмою, яка немов мітла вимітає холодний газ. Так рух у просторі спричиняє повільну смерть галактики, адже палива для утворення нових зірок більше не лишається.