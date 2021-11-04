Молочний Шлях входить до скупчення галактик, яке має назву Місцева група. Найближчим скупченням до Місцевої групи є Скупчення у сузір'ї Діви. Астрономи давно помітили, що серед близько 1 500 галактик скупчення є досить багато таких, де тривають процеси зореутворення, а є такі, де ці процеси припинилися. Тому вчені обрали Скупчення у Діві для детальнішого вивчення, адже там існує велика вибірка. Завдяки цьому вдалося зрозуміти, чому помирають галактики.

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Галактика NGC 4254 у Скупченні в Діві; червоним виділений молекулярний газ / Фото National Radio Astronomy Observatory

Причина смерті галактик

Науковці спостерігали за 51 галактикою у Скупченні в Діві. Завдяки високій роздільній здатності були отримані якісні дані, які дозволили сформувати картину того, чому галактики помирають. Винному в цьому виявилася міжгалактична гаряча плазма.

Річ у тім, що для утворення зірок критично важливим є наявність у галактиках холодних молекулярних хмар газу. Саме вони слугують паливом, що дозволяє утворюватися новим зіркам. Якщо ж забрати цей газ, то зіркам просто не буде з чого формуватися.

Велетенське скупчення у Діві характерне постійною гравітаційною взаємодією між об'єктами та наявністю міжгалактичної плазми, яка розігрівається до мільйонів градусів. Внаслідок гравітаційної взаємодії галактики розганяються до величезних швидкостей. Під час такого руху у просторі вони стикаються з гарячою плазмою, яка немов мітла вимітає холодний газ. Так рух у просторі спричиняє повільну смерть галактики, адже палива для утворення нових зірок більше не лишається.