Чому Facebook забанив президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Facebook заморозила сторінку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Причиною стали висловлювання політика. Міністерство комунікацій уже заявило, що таким чином компанія нав'язує свою політику і закони іншим країнам.

Facebook пішла на такий крок через поширення Ніколасом Мадуро дезінформації про COVID-19. Політик рекламував у соцмережі "диво-ліки", які нібито здатні вилікувати від коронавірусу. Це твердження не підтримали медики.

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Деталі ситуації

З Facebook зникло відео, в якому Мадуро рекламував гомеопатичний засіб Карвативір, що отримується з чебрецю. На думку лідера Венесуели, препарат "на 100% нейтралізує коронавірус". Він назвав його проривом в медицині і "чудодійними краплями". Проте лікарі країни стверджують, що заяви Мадуро про те, що Карватавір може лікувати COVID-19, є "небезпечними".

На факт блокування відреагувало Міністерство комунікацій країни.

Міністерство комунікацій категорично засуджує свавілля з боку компанії Facebook, яка з порушенням Конституції Венесуели заблокувала на термін в 30 днів офіційний блог президента Ніколаса Мадуро, порушивши права 1,2 мільйона його користувачів,

– йдеться в заяві.

Також там вважають, що це є ознакою цифрового тоталітаризму з боку наднаціональних компаній, які хочуть нав'язати свій закон різним країнам.

Це не тільки акт цензури з боку диктатури нових ЗМІ, а й свідчення розширення блокади і бойкоту, які північноамериканська імперія незаконно застосовує проти нашого народу,

– написав міністр комунікацій Фредді Ньяньес у Twitter.

Це не перший раз, коли Мадуро робить помилкові заяви про коронавірус в соціальних мережах. У березні минулого року Twitter видалив один з постів венесуельського президента. У ньому він радив напій домашнього приготування, який нібито може "знищити інфекційні гени" COVID-19.