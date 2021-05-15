Ні, худішими ви не стали. І стрункішими теж. Вся справа у відцентровій силі, яка на екваторі відчутніша, ніж на полюсах.

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Обертання Землі / Фото Studyandscore

Чому так відбувається

На полюсах Землі на вашу вагу буде впливати виключно земне тяжіння.

На екваторі відчутна відцентрова сила, яка направлена від центру Землі. Складає вона 1/300 від сили тяжіння планети. Відповідно, ви будете важити там на 1/300 менше. Тому, якщо на полюсі ви важите 80 кілограмів, то на екваторі уже на 260 грамів менше.