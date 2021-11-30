"Не впевнений, що хтось чув, але я звільнився з Twitter", – написав Джек Дорсі на своїй сторінці вчора ввечері. До публікації він прикріпив скриншот свого листа, який написав команді працівників компанії – з поясненнями про причини та наслідки.

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Чому Дорсі йде

Тепер уже колишній директор заявив, що залишає Twitter, бо хоче, щоб компанія звільнилась від впливу її засновників, розвивалася самостійно і була найбільш прозорою у світі.

Разом з тим Дорсі залишиться членом ради директорів до закінчення терміну його повноважень на зборах акціонерів у 2022 році.

Керівну посаду тепер займає Параг Агравал, який працює в компанії понад десять років і за цей час привніс дуже багато змін.

Новий генеральний директор повинен буде допомогти Twitter набрати 315 мільйонів монетизованих активних користувачів до кінця 2023 року і подвоїти свій річний дохід.

На відкритті торгів Нью-Йоркської фондової біржі 29 листопада акції соцмережі Twitter злетіли на 11 відсотків і перевищили позначку 52,17 долара. Різкий зліт спостерігався відразу після повідомлення про звільнення.

Наводимо переклад листа Джека Дорсі до працівників Twitter.

"Привіт, командо.

Я провів у компанії 16 років і випробував себе в різних ролях — співзасновника, гендиректора, керівника ради директорів і його виконавчого директора. Пізніше я став тимчасовим гендиректором, потім гендиректором. Нарешті, настала пора піти. Чому?

Багато хто вважає, що компанію повинні очолювати її засновники. Я ж вважаю, що це серйозне обмеження, і тому наполегливо працював, щоб Twitter перестав нарешті від них залежати. І зараз вдалий час, щоб це перевірити, — з трьох причин.

Перша – те, що Параг [Агравал] стає гендиректором. Рада директорів уважно вивчила всі кандидатури й призначила його одноголосно. Сам я вибрав його вже давно, оскільки він глибоко розуміє компанію і її потреби.

Параг стояв за кожним важливим рішенням, яке допомогло поліпшити Twitter. Він допитливий, раціональний, Творчий, вимогливий і скромний. Він знає про свої недоліки й сильні сторони та веде компанію вперед, прислухаючись до того, що говорить йому серце. Кожен день я вчуся у нього чомусь новому і безмежно довіряю йому як гендиректору.

Друга – згода Брета Тейлора стати головою нашої ради директорів. Я попросив його приєднатися до Ради, коли став гендиректором, і він виправдав мою довіру.

У нього є підприємницька жилка, він вміє йти на необхідні ризики та розуміє, як працюють корпорації й технології, і він перш за все інженер. Саме така людина зараз потрібна компанії. З Бретом в ролі керівника я впевнений у майбутньому Ради. Ви навіть не уявляєте, як я щасливий!

Третя – це всі ви. Наші співробітники – амбітні люди з величезним потенціалом. Тільки подумайте: Параг починав як інженер, який присвячував всього себе нашій спільній справі, а тепер він гендиректор (у мене був схожий шлях... але він впорався краще!).

Одне це викликає у мене гордість. Я знаю, що Параг зможе направити енергію в потрібне русло, тому що він пропустив всі наші процеси через себе і знає, як їх поліпшити. Пам'ятайте, що ви всі можете змінити напрямок, в якому рухається компанія. Я вірю в це всім серцем!

Відсьогодні Параг вступить на посаду. Щоб допомогти йому і Брету освоїтися, я пробуду в Раді до травня. А після піду. Я міг би залишитися, але повинен дати Парагу свободу — як новому керівнику. І, як я вже сказав, не тільки йому, але й компанії — щоб вона стала самостійною і перестала залежати від засновника.

Я хочу, щоб всі знали – це моє рішення. Звичайно, воно далося мені нелегко, оскільки я безмірно люблю сервіс, компанію і всіх вас. Мені дуже сумно, але все ж я безмежно щасливий. Небагатьом фірмам вдається досягти такого рівня, і не всі засновники можуть знехтувати своїм его заради компанії і її майбутнього. Тому я знаю: ми ще доведемо, що зробили правильний крок.

Завтра о 9:05 ранку за тихоокеанським часом ми проведемо загальні збори, щоб все обговорити. А поки дякую вам за надану мені довіру і за те, що зробили все, щоб я зміг довіритися Парагу і вам. Я люблю вас усіх.

джек

PS. Цей же лист я опублікую в Twitter, оскільки все, чого хочу, – щоб у компанії був найпрозоріший бізнес у світі. Привіт мамо!"

Нагадаємо, Дорсі був генеральним директором Twitter протягом останніх 16 років. У 2020 році засновник інвестиційної компанії Elliott Management Пол Сінгер планував усунути Дорсі з поста гендиректора, писало Bloomberg. Інвестору не подобалося, що Дорсі одночасно керує Twitter і стартапом Square, а також планує частково жити в Африці. Тоді Twitter вибирала трьох членів ради директорів і Elliott Management хотіла отримати всі доступні місця в правлінні. Twitter вдалося знайти компроміс з акціонерами: Elliott Management і ще одна інвестиційна компанія Silver Lake отримали місця в раді директорів, а Дорсі зберіг посаду глави Twitter, але відклав ідею виїхати в Африку.