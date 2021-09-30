Земля пам'ятає безліч вимирань: масових та тих, які менш глобальний характер. Та коли настає час глобальних кліматичних змін, на них реагує уся екосистема. Часто така реакція досить негативна та перетворюється на вимирання багатьох видів. Та після вимирання, як у випадку зі зміями, настає час "видового вибуху". Так, ймовірно, вийшло з динозаврами, які піднялися на "Олімп видового панування" після так званого Карнійського вимирання.

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Виверження вулканів стало причиною розквіту динозаврів / Фото Sci Tech Daily

Виверження вулканів, вимирання видів та розквіт динозаврів

Приблизно 234 – 232 мільйони років тому відбулося кілька імпульсних періодів вулканічної активності. Після затишшя вулкани масово починали вивергатися, а потім знову наступала відносна тиша.

Такі виверження спричинили глобальні зміни клімату, наступали хвилі глобальних потеплінь, на Землі йшли кислотні дощі, а у повітря було викинуті кубометри вуглекислого газу. Клімат змінювався із засушливого у тропічний дуже швидко. Такі "кліматичні гойдалки" могли відбуватися кілька разів.

Тоді динозаври лише зароджувалися, тому на них, ймовірно, ці події вплинули меншою мірою, ніж на інших тварин. Безліч видів вимерло.

Це вимирання не мало такого глобального характеру як, наприклад, еоцен-олігоценове вимирання 37 – 34 мільйони років. Але й різноманіття видів було меншим.

Карнійське вимирання відкрило шлях до розквіту динозаврам. Але тоді ж "отримали старт" й, наприклад, крокодили, черепахи та перші ссавці. Тоді ж "верх" почали брати й хвойні дерева.