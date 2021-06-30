Чому деякі люди користуються старими смартфонами у 2021 році

Як правило, ми не користуємося смартфоном довше двох років. Оскільки галузь змінюється досить відчутно нам хочеться отримати більш просунутий з технічної точки зору ґаджет. Але для деяких користувачів такі дрібниці не є приводом для оновлення, і вони продовжують користуватися смартфонами майже десятирічної давності.

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розповів, що фанати бренду як і раніше користуються смартфонами, які вийшли у 2012 та 2013 роках. Мовиться про Xiaomi Mi2 та Mi2S, які були бестселерами свого часу.

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Сьогодні сукупна аудиторія лише цих двох моделей становить близько 200 тисяч користувачів. Це досить багато, якщо врахувати, що в 2021 році апаратам виповнюється по 8 і 9 років відповідно.

Звідки у користувачів така любов до старих смартфонам, пояснити досить складно. Але, швидше за все, уся справа у достатній кількості кастомних прошивок для різноманітних старих моделей.



Смартфон Xiaomi Mi2 / Фото ixbt

Попри те що офіційно їх підтримка припинилася у 2014 і 2015 роках відповідно, розробники-ентузіасти неодноразово випускали для них прошивки, побудовані на базі новіших версій Android. Це і продовжило їм життя і підвищило швидкодію.

Що продовжує життя смартфонів

Окреме спасибі користувачі старих смартфонів повинні сказати розробникам прошивки CyanogenMod, яка потім перетворилася в LineageOS. Завдяки їм чимало старих смартфонів оновилися аж до Android 9.

Це забезпечує можливість запуску на старих смартфонах сучасних додатків з актуальною підтримкою. Окремо варто згадати про смартфони орієнтовані на ентузіастів та гіків. Далеко не всі користувачі позбулися таких моделей, як, наприклад, дебютний смартфон OnePlus One. Крім того, часто старі апарати передають у користування дітям і людям похилого віку.



Смартфон OnePlus One / Фото 3dnews

Зрештою, такий смартфон і втратити не шкода, і всі необхідні дитині завдання він виконує, забезпечуючи зв'язком з батьками чи рідними не лише телефоном але й через месенджери.

Щодо першого смартфону від OnePlus, то ним сьогодні користуються лише близько 300-500 осіб. Точна цифра невідома, оскільки багато користувачів перепрошивали свої пристрої, що змінює їх ідентифікаційну інформацію.

Ностальгія та унікальність

Як би там не було, все це вказує на те, що користувачі зберігають любов до старих пристроїв. Вони цінують їх за зовнішню індивідуальність у порівнянні з сучасними апаратами і відсутність багатьох сучасних особливостей, які роблять нинішні смартфони не такими привабливими, як старі.