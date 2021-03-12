Чому безкоштовний Wi-Fi може бути небезпечний та як захистити девайс

Безкоштовна Wi-Fi-мережа виглядає спокусливо. Але часто це може зіграти з злий жарт – необережний користувач може відкрити доступ хакерам до своїх особистих даних.

У кіберполіції застерегли українців щодо обачного використання публічних Wi-Fi-мереж. Також там поділитися порадами, як користувач може захистити свої дані.

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Там також нагадали, що перебуваючи у публічній мережі з користувачем, хакер може перехопити весь його трафік, платіжні дані, паролі та особисті повідомлення та іншу особисту інформацію.

Як захистити девайс