Чому безкоштовний Wi-Fi може бути небезпечний та як захистити девайс

12 березня 2021 , 21:05
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Джерело:

Кіберполіція України

Безкоштовна Wi-Fi-мережа виглядає спокусливо. Але часто це може зіграти з злий жарт – необережний користувач може відкрити доступ хакерам до своїх особистих даних.

У кіберполіції застерегли українців щодо обачного використання публічних Wi-Fi-мереж. Також там поділитися порадами, як користувач може захистити свої дані.

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Там також нагадали, що перебуваючи у публічній мережі з користувачем, хакер може перехопити весь його трафік, платіжні дані, паролі та особисті повідомлення та іншу особисту інформацію.

Як захистити девайс

  • За можливості, віддавайте перевагу мобільному інтернету замість загальнодоступного Wi-Fi.
  • Вмикайте VPN. В поліції кажуть, що це хороший захист від крадіжки даних при використанні безкоштовного Wi-Fi.
  • Не проводьте банківські операції, коли під'єднані до загальнодоступної мережі.
  • Вимкніть опцію загального доступу до файлів.
  • Встановіть заборону на відображення свого девайса іншими користувачами мережі.
  • Вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі.