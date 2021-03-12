Чому безкоштовний Wi-Fi може бути небезпечний та як захистити девайс
Безкоштовна Wi-Fi-мережа виглядає спокусливо. Але часто це може зіграти з злий жарт – необережний користувач може відкрити доступ хакерам до своїх особистих даних.
Джерело:Кіберполіція України
У кіберполіції застерегли українців щодо обачного використання публічних Wi-Fi-мереж. Також там поділитися порадами, як користувач може захистити свої дані.
До теми Через нові фішингові атаки в Україні хакери отримують доступ до комп'ютерів
Там також нагадали, що перебуваючи у публічній мережі з користувачем, хакер може перехопити весь його трафік, платіжні дані, паролі та особисті повідомлення та іншу особисту інформацію.
Як захистити девайс
- За можливості, віддавайте перевагу мобільному інтернету замість загальнодоступного Wi-Fi.
- Вмикайте VPN. В поліції кажуть, що це хороший захист від крадіжки даних при використанні безкоштовного Wi-Fi.
- Не проводьте банківські операції, коли під'єднані до загальнодоступної мережі.
- Вимкніть опцію загального доступу до файлів.
- Встановіть заборону на відображення свого девайса іншими користувачами мережі.
- Вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter