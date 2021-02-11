Вчені знайшли причину пульсації зірки Бетельгейзе

Віднедавна зірка Бетельгейзе стала поводитися дещо дивно. З початку 2020 року спостерігачі відзначили безпрецедентне падіння рівня яскравості тіла. Це вкликало припущення, що зірка перебуває на порозі вибуху. Однак команда астрономів знайшла пояснення постійному коливаню яскравості зірки.

Для того щоб розібратися, що відбувається з Бетельгейзе, міжнародна команда вчених проаналізувала коливання яскравості зірки, застосувавши методи еволюційного, гідродинамічного і сейсмічного моделювання.

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То у чому ж причина коливання яскравості Бетельгейзе

Дослідники встановили, що зараз у ядрі цієї зірки згорає гелій, що зазвичай відбувається приблизно за 100 000 років до вибуху, і що її маса і радіус менші, ніж вважалося раніше – і вона розташована ближче до Землі.

Також вони виявили, що зоряна пульсація викликана так званим каппа-механізмом, який змушує Бетельгейзе ставати яскравішою і тьмяніти з періодами в 185 (+/- 13,5) днів і приблизно 400 днів. Однак значний спад яскравості на початку 2020 не вкладається в цю схему і був викликаний, швидше за все, пиловою хмарою, яка заступила зорю.



Дослідники пояснили коливання яскравості Бетельгейзе

Масу зірки вчені оцінили в 16,5-19 сонячних. Це дещо менше, ніж за попередніми розрахунками. А її розмір раніше прирівнювали до розміру орбіти Юпітера, але моделювання показало, що Бетельгейзе приблизно на третину менша – її радіус більший від сонячного у 750 разів. Як тільки став відомий справжній розмір зірки, стало можливо визначити відстань до Землі. За останніми даними, вона становить 530 світлових років, тобто приблизно на чверть ближче, ніж вважалося раніше.

Таким чином, хоча Бетельгейзе зовсім не збирається вибухнути незабаром, вона все одно є найближчим до нас об'єктом, що наближається до цього етапу, і надає астрономам унікальну можливість вивчити, що відбувається з зірками до вибуху.