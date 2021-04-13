Партія смартфонів Vivo згоріла в аеропорту Гонконга: авіакомпанія заборонила їх перевезення

Авіакомпанія Гонконга заборонила перевезення будь-яких мобільних телефонів Vivo. На складі міжнародного аеропорту сталося загоряння, яке торкнулося в тому числі й вантажу , що належить Vivo.

11 квітня 2021 року на складі міжнародного аеропорту Гонконгу сталась пожежа. Компанія Vivo приділила пріоритетну увагу інциденту, оскільки постраждав її вантаж – пристрої Vivo Y20. Спільно з місцевою владою створено спеціальну групу, завдання якої детально розслідувати ситуацію і встановити її причину.

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Що сталося

Наразі незрозуміло, чи загоряння почалося саме з вантажу компанії, чи вона просто стала однією з жертв займання, яке мало інше джерело.

Авіакомпанія Hong Kong Airlines заборонила перевезення на своїх літаках будь-яких мобільних телефонів Vivo. Гонконзький авіаперевізник опублікував відповідну заяву тільки вчора. У ній йдеться про те, що всім бортам компанії заборонено приймати вантажні посилки у яких є будь-які моделі смартфонів Vivo.

Hong Kong Airlines наразі є єдиною авіакомпанією, яка заборонила перевезення смартфонів Vivo, але якщо приклад перевізника підуть інші авіакомпанії, то це може завдати серйозної шкоди іміджу бренду.

Нагадаємо, у 2017 році розгорівся неабиякий шум довкола Samsung Galaxy Note7, акумулятори яких загорялися без видимих на те причин. Компанії довелося відкликати всі смартфони, що вилилося у величезні збитки. З того моменту компанія посилила вимоги до якості та пообіцяла, що подібна ситуація не повториться.

Vivo поки що не зробила офіційної заяви з цього приводу. Результати розслідування обіцяють представити засобам масової інформації.