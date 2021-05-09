Вся справа у гравітації. Молекули газу, що складають атмосферу, мають масу. А отже гравітація Землі притягує ці гази донизу. Простіше кажучи, гравітація Землі достатня, щоб втримати атмосферу та не дозволити їй випаруватися у космічний простір. Окрім цього, захист забезпечує потужне магнітне поле планети, яке не дає атмосфері "вивітритися" під дією сонячного вітру.

Цікаво Лише одна країна викидає парникових газів більше, ніж усі інші розвинуті держави разом

Атмосфера тисне на кожний квадратний сантиметр людського тіла із силою, яка еквівалентна близько 1 кілограмові. Ми цього не відчуваємо, адже цей тиск урівноважується внутрішнім тиском тіла людини.



Тонкий прошарок атмосфери Землі / Фото NASA Goddard Space Flight Center

Проте все ж планета помалу втрачає атмосферу. Це стається внаслідок процесу, який має назву "планетарний вітер".