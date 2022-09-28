Apple пояснила, чому сервіси російських VK та Mail ru зникли з App Store

Apple видалила "ВКонтактє" зі свого магазину додатків App Store, а разом із ним для власників iPhone стали недоступні всі пов'язані з російською соцмережею сервіси. Тепер компанія пояснила причину такого кроку.

Під заборону потрапили такі програми екосистеми, як "VK Музика", "VK Кліпи", "VK Месенджер", "VK Play" та "VK Адмін". Також були видалені "Пошта Mail.ru" та дошка оголошень "Юла".

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Чому Apple це зробила

Як стало відомо The Verge, усі програми було видалено з App Store через британські санкції, яких Apple має намір дотримуватися.

Представник компанії Адам Дема повідомив, що застосунки VK поширюються компанією, в якій більшість управлінців і власників потрапили під санкції уряду Великої Британії. У зв'язку з цим обліковий запис розробника було закрито, а додатки видалено з магазину по всьому світу.

Раніше завантажені програми залишаться на пристроях, і користувачі зможуть продовжувати ними користуватися, але тепер у них можливі проблеми зі сповіщеннями та платежами.

Нагадаємо, програми холдингу VK зникли з App Store 26 вересня. Раніше цього самого дня Велика Британія у відповідь на фіктивні "референдуми" ввела санкції проти 23 керівників Газпромбанку, що входить разом із "Газпром-медіа" (власником VK) у холдинг "Газпром". Водночас глава VK владімір кирієнко, близький до путіна, перебуває під санкціями США ще з лютого 2022 року.

Мінцифри росії взялося за власне розслідування причин видалення.