Під заборону потрапили такі програми екосистеми, як "VK Музика", "VK Кліпи", "VK Месенджер", "VK Play" та "VK Адмін". Також були видалені "Пошта Mail.ru" та дошка оголошень "Юла".

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Чому Apple це зробила

Як стало відомо The Verge, усі програми було видалено з App Store через британські санкції, яких Apple має намір дотримуватися.

Представник компанії Адам Дема повідомив, що застосунки VK поширюються компанією, в якій більшість управлінців і власників потрапили під санкції уряду Великої Британії. У зв'язку з цим обліковий запис розробника було закрито, а додатки видалено з магазину по всьому світу.

Раніше завантажені програми залишаться на пристроях, і користувачі зможуть продовжувати ними користуватися, але тепер у них можливі проблеми зі сповіщеннями та платежами.

Нагадаємо, програми холдингу VK зникли з App Store 26 вересня. Раніше цього самого дня Велика Британія у відповідь на фіктивні "референдуми" ввела санкції проти 23 керівників Газпромбанку, що входить разом із "Газпром-медіа" (власником VK) у холдинг "Газпром". Водночас глава VK владімір кирієнко, близький до путіна, перебуває під санкціями США ще з лютого 2022 року.

Мінцифри росії взялося за власне розслідування причин видалення.