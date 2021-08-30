Чоловіки та жінки Римської держави харчувалися по-різному: дослідження
Джерело:University of York
Римська республіка та Римська імперія лишили після себе достатньо історичних пам'яток. Вчені досліджують їх вже довгі роки. Але часто навіть численні знахідки не можуть дати відповідь на просте питання: чим відрізнявся раціон римського чоловіка та римської жінки? Виявилося, що розв'язати цю загадку може допомогти катастрофа, яка спіткала Італію у 79 році нашої ери.
В той час, коли на питання не можуть відповісти археологічні пам'ятки, у справу втручається вулкан та біомолекулярна археологія. У 79 році нашої ери почав вивергатися Везувій. Вулкан згубив багато життів, але дав сучасним людям унікальну можливість дослідити Римську добу, використавши законсервовані в попелу міста. Найпопулярніше таке місто – Помпеї. Та були й інші міста, наприклад, Геркуланум.
Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно
Скелети, знайдені в Геркуланумі / Фото Wikipedia
Диференціація раціону римських чоловіків та жінок
Науковці дослідили амінокислоти 17 скелетів римських громадян, які загинули у 79 році в Геркуланумі. Виверження Везувію та одночасна смерть людей дали вченим унікальну можливість дослідити велику кількість людей, які жили в один час та мали приблизно однакове соціальне становище.
Останки тих, хто загинув в Геркуланумі в 79 році нашої ери, пропонують унікальну можливість вивчити спосіб життя представників древньої спільноти, які жили та помирали разом. Часто історичні джерела посилаються на диференційований доступ до продуктів харчування в римському суспільстві, але рідко надають пряму та кількісну інформацію,
– говорить автор дослідження, спеціаліст в галузі біомолекулярної археології професор Олівер Крейг.
Вимірюючи ізотопи вуглецю та азоту в амінокислотах кісток, дослідники змогли реконструювати раціон людей.
Виявилося, що чоловіки споживали на 50% більше риби й інших морепродуктів та отримували від неї більше білку, ніж жінки. Також чоловіки отримували більше білка, споживаючи злакові.
Жінки ж більше надавали перевагу м'ясу та отримували з нього більше білка, ніж чоловіки. Жінки Геркуланума більше споживали місцевих фруктів та овочів більше, ніж чоловіки.
Така різниця у раціоні може пояснюватися тим, що чоловіки більшою мірою були залучені у риболовстві. Тому вони мали постійний доступ до свіжої риби та морепродуктів.Не можете вибрати техніку, потрібен огляд або розпаковка? Завітайте на сторінку ASUS. Це піонер україномовного Facebook, створений у далекому 2009 році. Тут ви знайдете сотні відео про техніку, а також презентації нових ноутбуків в онлайн-форматі.