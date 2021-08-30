В той час, коли на питання не можуть відповісти археологічні пам'ятки, у справу втручається вулкан та біомолекулярна археологія. У 79 році нашої ери почав вивергатися Везувій. Вулкан згубив багато життів, але дав сучасним людям унікальну можливість дослідити Римську добу, використавши законсервовані в попелу міста. Найпопулярніше таке місто – Помпеї. Та були й інші міста, наприклад, Геркуланум.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно



Скелети, знайдені в Геркуланумі / Фото Wikipedia

Диференціація раціону римських чоловіків та жінок

Науковці дослідили амінокислоти 17 скелетів римських громадян, які загинули у 79 році в Геркуланумі. Виверження Везувію та одночасна смерть людей дали вченим унікальну можливість дослідити велику кількість людей, які жили в один час та мали приблизно однакове соціальне становище.

Останки тих, хто загинув в Геркуланумі в 79 році нашої ери, пропонують унікальну можливість вивчити спосіб життя представників древньої спільноти, які жили та помирали разом. Часто історичні джерела посилаються на диференційований доступ до продуктів харчування в римському суспільстві, але рідко надають пряму та кількісну інформацію,

– говорить автор дослідження, спеціаліст в галузі біомолекулярної археології професор Олівер Крейг.

Вимірюючи ізотопи вуглецю та азоту в амінокислотах кісток, дослідники змогли реконструювати раціон людей.

Виявилося, що чоловіки споживали на 50% більше риби й інших морепродуктів та отримували від неї більше білку, ніж жінки. Також чоловіки отримували більше білка, споживаючи злакові.

Жінки ж більше надавали перевагу м'ясу та отримували з нього більше білка, ніж чоловіки. Жінки Геркуланума більше споживали місцевих фруктів та овочів більше, ніж чоловіки.

Така різниця у раціоні може пояснюватися тим, що чоловіки більшою мірою були залучені у риболовстві. Тому вони мали постійний доступ до свіжої риби та морепродуктів.

Не можете вибрати техніку, потрібен огляд або розпаковка? Завітайте на сторінку ASUS. Це піонер україномовного Facebook, створений у далекому 2009 році. Тут ви знайдете сотні відео про техніку, а також презентації нових ноутбуків в онлайн-форматі.