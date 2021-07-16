Цікава статистика: чому чоловіки обирають смартфони на Android

Якщо ви перевірите, якими телефонами користуються ваші знайомі, друзі чи рідні, то помітите, що переважна більшість чоловіків обирає смартфони під керуванням операційної системи Android. Це підтверджує і статистика користування смартфонами. Але чому чоловіки віддають перевагу саме смартфонам Android? Давайте спробуємо розібратися.

Низька вартість смартфонів Android

Кількість різноманітних смартфонів під керуванням Android зашкалює. Ви можете вибрати будь-який смартфон на свій власний смак. Крім того існує чимало людей, які вважають, що телефон не повинен дорого коштувати.

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Такі користувачі віддають перевагу недорогим моделям таких брендів, як:

Xiaomi;

Huawei;

Oppo та інші.

І хоч з часом такі смартфони починають гальмувати і не отримують оновлень, на виконання повсякденних завдань це впливає не сильно. Крім того, якщо ви віддали за смартфон невелику суму, його абсолютно не шкода позбутися та купити новий ґаджет. А ще це чудовий робочий інструмент – дзвінки, соцмережі, банківські програми, все що потрібно і можна не тратитися на додаткові аксесуари на кшталт чохлів та захисного скла.

Можна створити такий телефон, який ти сам хочеш

Великим недоліком iPhone є його одноманітність. Тут рідко щось змінюється, а можливість кастомізації для користувача мінімальна. Android у цьому плані суттєво переважає – його можна змінити до невпізнаваності: починаючи з оболонки і закінчуючи іконками.

Наприклад, завдяки стороннім додаткам та набором іконок ваш звичний робочий стіл можна перетворити на один з таких, як на фото.

Фото Phone Customization

Мода не для Android

У певному сенсі власники iPhone одержимі модою – вони змінюють смартфон щороку (або хоча б намагаються), не шкодують грошей і все заради того, щоб бути у тренді. Але наскільки це потрібно і чи важливо?

Пристрій повинен бути функціональним та зручним. Чимало чоловіків вважають, що простій людині не потрібно гнатися за модою, адже кращий варіант той, що коштує своїх грошей і виконує конкретні функції.

Обираючи смартфон на Android користувачі приділють більше уваги дослідженню конкретної моделі та її функцій, а після цього користуються апаратом по кілька років (в середньому 4-6 років) доки він морально не застаріє. І далі ті ж користувачі обирають іншу модель, але незмінно віддають перевагу Android через функціональність, а не модна тренди.

Нішевість багатьох моделей на Android

Android універсальна операційна система. Як ми вже зазначали вище, під її керуванням працюють тисячі пристроїв і на власний смак чи потреби можна підібрати будь-який. І серед них обов'язково є такі, поряд з якими iPhone навіть робити нічого.

Візьмемо для прикладу сучасні витривалі смартфони стійкі до ударів, падінь та захищені за стандартом IP68. Ви можете здивуватися, на що здатні сучасні захищені ґаджети і таких функцій Apple вам точно не дасть.



Модульний захищений смартфон можна перетворити у будь-який ґаджет / 24 канал

Ви можете обрати від простих, але надійно захищених телефонів, які працюватимуть за будь-яких умов, до універсальних модульних смартфонів з кількома функціональними блоками, які допоможуть вижити під час апокаліпсису.

Android не потрібно перепродувати

Нестандартний аргумент, погодьтеся, але користуючись Android смартфоном ви можете сприймати його як свою власність на усі 100%. Вам не потрібно думати про те, щоб користуватися ним акуратно, аби потім вигідно перепродати, адже, швидше за все, ви користуватиметеся ним успішно кілька років поспіль, а тоді купите нову модель.

Здавалося б, що це один з мінусів. Але ось перепродаж iPhone – це жахлива заморочка, від якої страждають лише власники ґаджетів Apple. Крім того, якщо ви захочете купити нову модель, продати android смартфон можна без проблем практично у будь-якому стані, аби працював – питання лише у ціні.

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Як бачите, Android-смартфони мають низку переваг і саме через ці особливості більша кількість чоловіків віддає перевагу смартфонам саме під управлінням цієї операційної системи.