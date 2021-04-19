Ні, все це – не помилка. У Tesco діє система винагород для користувачів, які роблять покупки онлайн. Компанія випадковим чином вибирає покупців і дарує їм компактні смартфони iPhone SE.

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Умови акції

Маркетингова кампанія, яка називається "Суперзаміна", націлена на онлайн-покупців по всій Великобританії, які купують товари в супермаркетах Tesco.

За умовами акції, компанія замінює випадковий товар у кошику онлайнового покупця несподіваним подарунком. При цьому початковий товар все одно зберігається у списку покупок.

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there - an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD — Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021

Нік Джеймс був у захваті від подарунка, про що він розповів на своїй сторінці в твітері.

У середу ввечері ми поїхали, щоб забрати наше забрати замовлення click and collect, і там був невеликий сюрприз – Apple iPhone SE,

– написав новий власник смартфона.

Щасливим "випадковим товаром" в його випадку, скоріш за все, виявилися яблука, як припускає сам клієнт.

Tesco роздала вже 80 таких подарунків своїм онлайновим покупцям.