Брендон Далалі, герой історії, входить до групи бета-тестувальників чипа NFC VivoKey – Apex. Далалі продемонстрував доволі незвичний спосіб завжди тримати ключ під рукою – він зробив собі пірсинг вжививши під шкіру чип.

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Далалі розповів, що крім нього у групі тестувальників ключа перебуває ще близько 100 осіб. Особливість ключа VivoKey Apex у тому, що він виконує безпечні транзакції та аплети карт Java. Компанія, яка створила його має власний магазин додатків, де ви можете бездротовим способом встановлювати програми на своє тіло за допомогою цих чіпів.

Цікаво, що це не єдиний ключ в тілі Брендона Далалі. У його ліву руку вмонтований чип, який відкриває двері до його будинку. Крім цього він містить медичну інформацію Делалі, картку вакцинації та кілька інших важливих документів.

Уся ідея полягала в тому, що я тримаю ключ від будинку в лівій руці, а ключ від машини,

– у правій, – зазначив Далалі.

До всього Брендон також хоче прив'язати до свого чіпа інформацію про кредитну картку, щоб мати можливість здійснювати оплату через термінали.

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Наскільки це безпечно

За словами Далалі, чіпи покриті біосумісними матеріалами, такими як біополімери та біоскло – таким чином природні тканини тіла можуть прийняти чіп і адаптуватися до нього. Чіпи також можуть світитися у темряві, що дуже весело, за словами Брендона.

Варто зауважити, що Брендон Далалі далеко не перший, хто вирішив вживити собі в тіло чип в ролі ключа, сховища для документів чи платіжної інформації. Це доволі популярна процедура, на яку зголошується все більше людей.