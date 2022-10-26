Американець втратив око через хворобу, а замість нього вмонтував у голову ліхтарик

Інженер і конструктор прототипів Брайан Стенлі з Південної Каліфорнії опублікував ролик, у якому показав ліхтарик, вмонтований замість його ока. Він може легко освітити кімнату.

Браяна Стенлі вже порівнюють у мережі з Термінатором та заявляють, що він наближає кіберпанк. Свій винахід він назвав "Титанова черепна лампа".

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Як це виглядає

Я втратив око через рак, тому зробив це і перетворив свою голову на ліхтарик,

– написав Стенлі в описі свого відео.

Він заявляє, що такий ліхтарик "ідеально підходить для читання в темряві".

Ліхтарик, вмонтований у голову: відео