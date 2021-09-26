Випускник Академії дизайну в Ейндховені Ілля Шамле провів експеримент, під час якого виявилось, що живі рослини можна використовувати для роботи хмарного сервера.

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Автор винаходу використовує відновлювану енергію, отриману з помідорних стебел. В той час, як рослини віддають енергію, тепло від комп’ютера забезпечує оптимальні умови для росту овочів. Проєкт молодого науковця демонструють в рамках випускної програми "Пропущений дзвінок" на Міланському тижні дизайну.

Винахідник створив сервер, який працює за допомогою помідорів / Фото Ніколь Марнаті

Техно-помідори та їх ефективність

"Тепла Земля" – самодостатня система, яку розробили для можливого апокаліптичного майбутнього. Незвичайний сервер створений для людства майбутнього, яке не зможе залежати від електростанцій. Шамле вважає, що рано чи пізно люди мають звернутися до рослин – альтернативного джерела енергії. Та наразі помідорна технологія не надто ефективна – альтернативні ресурси поки що не зрівняються з традиційними ТЕС та АЕС.

Зараз ми не могли працювати з такою технологією, і це – жорстока реальність. Проте це допоможе нам зрозуміти, скільки енергії потрібно для роботи систем, та наскільки ми ще далекі від успіху,

– зазначив Шамле.

Метою винахідника було створити штучну екосистему, яка замінила б далекі й невідомі сервера на домашній побутовий прилад, ще й екологічний. Таким чином дані з комп’ютерів та телефонів не літатимуть по всьому світі, а лишатимуться відносно конфіденційними.

Помідори в серверній шафі підтримують роботу системи / фото Ніколь Марнаті

Шамле посадив помідори в традиційну серверну шафу, а сам сервер встановив іззовні. Вентиляційна шахта шафи з'єднує рослини та сервер, а вентилятор допомагає спрямовувати гаряче повітря, яке генерується комп'ютером. Таким чином серверна шафа перетворюється на адаптовану теплицю.

Помідори допомагають живити сервер за допомогою технології паливних елементів із рослинними мікроорганізмами. Цю систему започаткували дослідники з Університету Вагенінген у Нідерландах. Науковці досягли ефективного перетворення овочів на батареї.

Як працює "Тепла Земля"

Рослини черпають енергію від Сонця в процесі фотосинтезу, перетворюючи її в хімічну енергію. Вона зберігається в цукрах і білках, які помідори використовують для побудови свого тіла.

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Будь-який надлишок виводиться через коріння у вигляді відходів, де багатий енергією органічний матеріал розщеплюється бактеріями, що живуть у ґрунті. Бактерії перетворюють енергію, що зберігається в органічному матеріалі на електрони, які потім можна використати як електрику. Оскільки сервер повинен перебувати в приміщенні, сонячне світло в системі Шамле надходить від лампи для вирощування на сонячних батареях. А електрони, що виділяються мікробами, вловлюються залізною сіткою з активованим вугіллям. Вона вбудована на дно горщика для рослин та виконує роль провідника.

Технологія все ще знаходиться в стадії розробки. Було багато спроб і помилок,

– розповів Шамле.

Науковець зазначив, що система працює від енергії, яка витягується з рослин та від сонячної енергії, бо сил помідорів не вистачає для підтримки серверу.

"Але я хотів дійсно зосередитися не на цій неефективності, а на тому, до чого нам доведеться пристосуватися. Якщо ми хочемо жити в симбіозі з іншими істотами на цій планеті, нам доведеться пристосовуватися", – сказав він.

Сервер має достатньо енергії для одного сайту, де розміщені питання про вплив інтернету на природу та як працює альтернативна енергія.

Поетично, що сервер ставить такі питання, використовуючи енергію рослин,

– додав Шамле.

Загалом система є самодостатньою, але техно-помідори потрібно регулярно поливати.

Для чого створена система

Винахідник наголошує на тому, що використання енергії у світі – надзвичайно надмірне. Щогодини центри обробки даних використовують 200 трильйонів ват. І навіть якщо людство зможе перейти до альтернативних джерел енергії, воно не зможе досягти такого рівня споживання електроенергії.

Швидкість інтернету надзвичайна в порівнянні з ростом рослин і тим, як бактерії руйнуються і вивільняють електрони. Поєднання цих двох систем показує надмірність нашого перебування в Інтернеті та використання електроенергії,

– наголосив науковець.

Рослини поки що не можуть замінити традиційну електроенергію / Фото Ніколь Марнаті

Як ще можна використовувати рослини