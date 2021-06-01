Чоловік кілька тижнів розстрілював автомобілі на дорогах Каліфорнії: його упіймали завдяки Tesla

Камери Tesla допомогли затримати людину, яка розстрілювала автомобілі на дорогах протягом декількох тижнів. Можливо, він відповідальний приблизно за 100 подібних випадків.

Камери електромобілів Tesla іноді допомагають у таких питаннях, про які навряд чи замислювалися творці цих авто. Поліції вдалося затримати зловмисника саме завдяки запису з камер автомобіля Tesla.

Цікаво 5 причин, чому вам варто купити бездротові навушники FreeBuds 4i від Huawei

Інциденти на дорогах Каліфорнії

Кілька тижнів у різних округах Каліфорнії невідомий розстрілював автомобілі на дорогах. Поліція отримала понад 100 подібних звернень, але знайти стрілка все не вдавалося.



Один з обстріляних автомобілів / Скриншот сюжету ABC7

У підсумку Джессі Леал Родрігес — саме так звуть 34-річного підозрюваного – вибрав наступною ціллю автомобіль Tesla. Це й стало його фатальною помилкою.

Червоний Chevy Trailblazer, який належить підозрюваному, був знятий камерами машини, що дозволило поліції затримати злочинця.



Автомобіль підозрюваного / Скриншот сюжету ABC7

Зараз Родрігесу пред'явлено ряд звинувачень, включаючи замах на вбивство і напад на людину, який призвів до тяжких тілесних ушкоджень. Поки його зв'язок з іншими нападами не доведено, але напади після затримання припинилися.

Звинувачень навіть нинішніх уже достатньо, щоб Родрігес, у разі визнання його винним, сів за ґрати на термін до 57 років.

Затримання Джессі Леала Родрігеса / Скриншоти сюжету ABC7

Мотиви злочинця поки невідомі. Також немає точних даних про серйозність травм постраждалих. Про смерті джерела не повідомляють.