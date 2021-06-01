Камери електромобілів Tesla іноді допомагають у таких питаннях, про які навряд чи замислювалися творці цих авто. Поліції вдалося затримати зловмисника саме завдяки запису з камер автомобіля Tesla.
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Інциденти на дорогах Каліфорнії
Кілька тижнів у різних округах Каліфорнії невідомий розстрілював автомобілі на дорогах. Поліція отримала понад 100 подібних звернень, але знайти стрілка все не вдавалося.
Один з обстріляних автомобілів / Скриншот сюжету ABC7
У підсумку Джессі Леал Родрігес — саме так звуть 34-річного підозрюваного – вибрав наступною ціллю автомобіль Tesla. Це й стало його фатальною помилкою.
Червоний Chevy Trailblazer, який належить підозрюваному, був знятий камерами машини, що дозволило поліції затримати злочинця.
Автомобіль підозрюваного / Скриншот сюжету ABC7
Зараз Родрігесу пред'явлено ряд звинувачень, включаючи замах на вбивство і напад на людину, який призвів до тяжких тілесних ушкоджень. Поки його зв'язок з іншими нападами не доведено, але напади після затримання припинилися.
Звинувачень навіть нинішніх уже достатньо, щоб Родрігес, у разі визнання його винним, сів за ґрати на термін до 57 років.
Затримання Джессі Леала Родрігеса / Скриншоти сюжету ABC7
Мотиви злочинця поки невідомі. Також немає точних даних про серйозність травм постраждалих. Про смерті джерела не повідомляють.