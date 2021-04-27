Дослідники з Університету Північної Кароліни підключили робопротез до сенсорів, які вловлюють сигнали мозку для управління ногами. Пристрій наділи на чоловіка, який втратив частину ноги.

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Результат досліджень

Учасник дослідження в результаті отримав більше контролю і свободи рухів, ніж зі звичайним екзоскелетом.

Зазвичай екзоскелети програмують на певні дії на кшталт ходьби, але в даному випадку управляти вдалося протезом без запрограмованих дій. Після тривалих тренувань чоловік навчився сідати та вставати, а також сидіти навпочіпки за допомогою сили думки.

Автономний контроль відмінно працює для ходьби. Але коли мова про щось більше, ніж ходьба, наприклад, гру в теніс або танці, то краще мати нейронне управління,

– розповідає Хелен Хуанг, співавтор дослідження і біоінженер університету Північної Кароліни.

Зараз для роботи з технологією потрібно проходити тривалий курс фізіотерапії, але це наближає людей до повного нейроуправління роботизованими кінцівками, відзначили вчені. Під час експерименту чоловік вже показав більшу мобільність і контроль, ніж у випадку зі звичайним екзоскелетом.

Тепер вчені збираються залучити інших добровольців і вивчити, як саме нервова система працює з технологією й управляє робоногою. Одним з питань, які цікавлять дослідників є те, чи відновлює технологія оригінальні нейронні шляхи в мозку людей, які втратили кінцівки.