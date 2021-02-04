Apple вже не один рік позиціонує iPad як заміну звичайного комп'ютера. Компанія навіть випустила просунуту клавіатуру Magic Keyboard, що перетворює планшет в подобу ноутбука. Однак куди більш корисним аксесуаром може стати новий захисний чохол Hubble, що значно спрощує підключення зовнішніх пристроїв.

Джерело: 24 канал

Останні моделі iPad Pro оснащуються роз'ємом USB Type-C, що дозволяє підключати різні зовнішні накопичувачі, камери та інші пристрої. Однак дійсно професійним інструментом зробити "яблучний" планшет може чохол Hubble від компанії Fledging.

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Чим особливий чохол Hubble

Чохол складається з трьох частин: металевої рамки, блоку з роз'ємами і задника з тканинної панелі, яка за допомогою магнітів кріпиться до тильної сторони планшета. Головна ж фішка аксесуара – велика кількість портів для підключення різної периферії.

Так, користувачам доступні USB Type-C для зарядки планшета з максимальною потужністю 30 Вт, USB Type-C для передачі даних на швидкості до 5 Гбіт/с, USB Type-A (USB 3.0 зі швидкістю передачі до 5 Гбіт/с), слоти для карт пам'яті microSD і SD, HDMI з можливістю виведення зображення в 4K при 60 Гц і 3,5-мм аудіороз'єм для навушників. Такий набір дозволяє швидко передавати відзнятий матеріал з карти пам'яті, транслювати зображення на великий екран або просто підключати різні накопичувачі.

Чохол Hubble перетворить iPad у справжній ПК, відео:

Моделі та ціна чохла Hubble

Виробником заявлена ​​підтримка 11 і 12,9-дюймового iPad Pro 2018-2020 років, а також iPad Air четвертого покоління. Ціна чохла на сайті виробника стартує зі 100 доларів.