Дослідження показало, чого найбільше не вистачає користувачам смартфонів на iOS та Android

Кожна операційна система має свої переваги та недоліки, свої унікальні фішки та набори функцій, яких немає у конкурента. Компанія BlinkAI провела дослідження, щоб виявити, які функції та характеристики хотіли б бачити у своїх пристроях користувачі різних мобільних операційних систем.
З недавнього часу в смартфонах поступово починає з'являтися технологія 5G. Проте дослідження показало, що користувачам більше потрібні інші характеристики. 5G далеко не на першому місці в рейтингу.
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Чого хочуть клієнти
- Переважна більшість власників смартфонів купили б новий телефон заради більшого часу автономної роботи. Цю причину назвали 73 відсотки усіх опитаних. Якщо дивитись окремо, то 72 відсотки серед iPhone і 75 відсотків серед пристроїв на Android.
- На другому місці за популярністю – більший обсяг вбудованої пам'яті. Її не вистачає приблизно половині користувачів обох платформ. Не всі телефони мають можливість установки карти пам'яті. Подібну ситуацію можна зустріти навіть серед флагманів.
- Швидкодія опинилась на третьому рядку. Серед Android-користувачів незадоволених потужністю процесора більше (47 відсотків), ніж серед власників iPhone (39 відсотків).
- Зворотна ситуація з якістю камер. Заради кращої якості зйомки фото та відео смартфон хочуть змінити 43 відсотки користувачів iPhone і 39 відсотків власників Android.
- А от 5G серед пріоритетних змін виявився лише на п'ятому місці. Побачити підтримку мереж п'ятого покоління у своєму наступному смартфоні хочуть 32 відсотки покупців iPhone і 36 відсотків користувачів Android-смартфонів.