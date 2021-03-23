Дослідження показало, чого найбільше не вистачає користувачам смартфонів на iOS та Android

18:04

Кожна операційна система має свої переваги та недоліки, свої унікальні фішки та набори функцій, яких немає у конкурента. Компанія BlinkAI провела дослідження, щоб виявити, які функції та характеристики хотіли б бачити у своїх пристроях користувачі різних мобільних операційних систем.