Кожна операційна система має свої переваги та недоліки, свої унікальні фішки та набори функцій, яких немає у конкурента. Компанія BlinkAI провела дослідження, щоб виявити, які функції та характеристики хотіли б бачити у своїх пристроях користувачі різних мобільних операційних систем.

З недавнього часу в смартфонах поступово починає з'являтися технологія 5G. Проте дослідження показало, що користувачам більше потрібні інші характеристики. 5G далеко не на першому місці в рейтингу. Цікаво Інженер SpaceX торгував персональними даними в даркнеті Чого хочуть клієнти Переважна більшість власників смартфонів купили б новий телефон заради більшого часу автономної роботи. Цю причину назвали 73 відсотки усіх опитаних. Якщо дивитись окремо, то 72 відсотки серед iPhone і 75 відсотків серед пристроїв на Android.

На другому місці за популярністю – більший обсяг вбудованої пам'яті. Її не вистачає приблизно половині користувачів обох платформ. Не всі телефони мають можливість установки карти пам'яті. Подібну ситуацію можна зустріти навіть серед флагманів.

Швидкодія опинилась на третьому рядку. Серед Android-користувачів незадоволених потужністю процесора більше (47 відсотків), ніж серед власників iPhone (39 відсотків).

Зворотна ситуація з якістю камер. Заради кращої якості зйомки фото та відео смартфон хочуть змінити 43 відсотки користувачів iPhone і 39 відсотків власників Android.

А от 5G серед пріоритетних змін виявився лише на п'ятому місці. Побачити підтримку мереж п'ятого покоління у своєму наступному смартфоні хочуть 32 відсотки покупців iPhone і 36 відсотків користувачів Android-смартфонів.