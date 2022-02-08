NASA вибрала компанію, яка допоможе доставити зразки марсіанського ґрунту на Землю

В межах програми "Марс-2020" на Червону планету сів марсохід "Персеверанс". Він має зібрати зразки ґрунту, які пізніше будуть доставлені на Землю. Стало відомо, чия ракета здійснить це.

Привезти на Землю зразки марсіанського ґрунту, які збирає марсохід NASA Perseverance, планують у 2031 році. Це буде доволі складна та безпрецедентна місія, яка не буде відбуватися у тісній кооперації Європейського космічного агентства (ESA) та NASA. Стало відомо, що NASA обрало компанію, яка виготовить легку ракету для доставлення зразків з поверхні Марса – Lockheed Martin.

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Місія Mars sample-return в одному зображенні / Фото ESA

Детальніше про Mars sample-return

Місія з доставляння зразків марсіанського ґрунту на Землю має назву Mars sample-return (MSR). Вона складна й багатопланова:

Марсохід "Персеверанс", що здійснив посадку на Марс 18 лютого 2021 року, має здійснити 43 забори зразків. В результаті будуть отримані керни гірських та інших порід, а також повітря Червоної планети. Ці колби зі зразками марсохід буде залишати прямо на поверхні планети. Після цього буде здійснено ще два запуски із Землі: перша ракета відправить орбітальний апарат Earth Return Orbiter (ERO), за який відповідає ESA. На другій ракеті буде розташований марсохід Sample Fetch Rover (ESA) та посадкова стартова платформа з легкою ракетою (NASA) Mars Ascent Vehicle (MAV). Марсохід позбирає та привезе зразки до платформи й завантажить їх в ракету, яка вийде на навколомарсіанську орбіту. Там колби будуть перевантажені в Earth Return Orbiter, який й доставить їх на Землю.

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Lockheed Martin та Mars Ascent Vehicle (MAV)

У NASA повідомляють, що саме Lockheed Martin займеться розробкою та побудовою ракети MAV, яка доставить марсіанський ґрунт на навколомарсіанську орбіту. Загальна сума контракту оцінюється у 194 мільйони доларів. Крім розробки контрактом передбачається виготовлення кількох тестових ракет та, звісно, робочий зразок. Також Lockheed Martin займеться побудовою усієї необхідної наземної інфраструктури.

У NASA не повідомляють, хто буде займатися розробкою та виготовленням посадкової платформи MAV, яка водночас буде слугувати для ракети стартовим майданчиком. Очікується, що запуск місії з доставлення марсіанського ґрунту на Землю відбудеться у 2026 році. У 2029 році ракета MAV уже має злетіти з поверхні Марса, щоб передати колби орбітальному апарату Earth Return Orbiter, який привезе їх на Землю у 2031 році.