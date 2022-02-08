Привезти на Землю зразки марсіанського ґрунту, які збирає марсохід NASA Perseverance, планують у 2031 році. Це буде доволі складна та безпрецедентна місія, яка не буде відбуватися у тісній кооперації Європейського космічного агентства (ESA) та NASA. Стало відомо, що NASA обрало компанію, яка виготовить легку ракету для доставлення зразків з поверхні Марса – Lockheed Martin.

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Місія Mars sample-return в одному зображенні / Фото ESA

Детальніше про Mars sample-return

Місія з доставляння зразків марсіанського ґрунту на Землю має назву Mars sample-return (MSR). Вона складна й багатопланова:

Марсохід "Персеверанс", що здійснив посадку на Марс 18 лютого 2021 року, має здійснити 43 забори зразків. В результаті будуть отримані керни гірських та інших порід, а також повітря Червоної планети. Ці колби зі зразками марсохід буде залишати прямо на поверхні планети. Після цього буде здійснено ще два запуски із Землі: перша ракета відправить орбітальний апарат Earth Return Orbiter (ERO), за який відповідає ESA. На другій ракеті буде розташований марсохід Sample Fetch Rover (ESA) та посадкова стартова платформа з легкою ракетою (NASA) Mars Ascent Vehicle (MAV). Марсохід позбирає та привезе зразки до платформи й завантажить їх в ракету, яка вийде на навколомарсіанську орбіту. Там колби будуть перевантажені в Earth Return Orbiter, який й доставить їх на Землю.

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Lockheed Martin та Mars Ascent Vehicle (MAV)

У NASA повідомляють, що саме Lockheed Martin займеться розробкою та побудовою ракети MAV, яка доставить марсіанський ґрунт на навколомарсіанську орбіту. Загальна сума контракту оцінюється у 194 мільйони доларів. Крім розробки контрактом передбачається виготовлення кількох тестових ракет та, звісно, робочий зразок. Також Lockheed Martin займеться побудовою усієї необхідної наземної інфраструктури.

У NASA не повідомляють, хто буде займатися розробкою та виготовленням посадкової платформи MAV, яка водночас буде слугувати для ракети стартовим майданчиком. Очікується, що запуск місії з доставлення марсіанського ґрунту на Землю відбудеться у 2026 році. У 2029 році ракета MAV уже має злетіти з поверхні Марса, щоб передати колби орбітальному апарату Earth Return Orbiter, який привезе їх на Землю у 2031 році.