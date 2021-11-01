Чистота й порядок: винахідники придумали новий спосіб, як позбутися космічного сміття

На орбіту виводиться усе більше різноманітних космічних апаратів. Супутники зв'язку, супутники для відстеження буревіїв та пожеж, інші метеосупутники, телекомунікаційні супутники, пілотовані кораблі й станції та безліч інших апаратів. Але для них існує небезпека зіткнення із космічним сміттям.

Кількість космічного сміття постійно змінюється, адже відкриваються нові уламки, частини сміття взаємодіють одна з одною, а деяке сміття згорає в атмосфері. Однозначно можна сказати, що космічного сміття на орбіті дуже багато й воно загрожує людству.

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Пошкоджена космічним сміттям сонячна панель супутника Sentinel-1A / Фото ESA

Кількість сміття у космосі

Згідно з даними NASA, глобальна мережа космічного спостереження відстежує тисячі уламків на різноманітних орбітах:

Понад 23 тисячі уламків космічного сміття з діаметром понад 28 сантиметрів.

Існує від 500 тисяч до мільйона уламків, які мають діаметр від 1 сантиметра й до 10 сантиметрів – це сміття та менше глобальна мережа уже не може "побачити".

Близько 100 мільйонів уламків та іншого сміття мають розміри від 1 міліметра до 1 сантиметра.

Є незліченна кількість мікросміття, розміри якого менші за 1 міліметр.

Супутникам, космічним апаратам та особливо Міжнародній космічній станції доводить регулярно маневрувати, щоб уникнути зіткнення зі сміттям. Проблема очевидна й потребує рішення – прибирання на орбіті.

Чистота й порядок

Враховуючи кількість сміття, очевидно, що очищення орбіти займе досить багато часу. Пропонуються різні проєкти: від банального супутника-прибиральника до оригінальної лазерної гармати, яка змінюватиме орбіти невеликих уламків сміття.

Науковці з Університету штату Юта, США, теж приєдналися до розробки проєктів очищення орбіти. Вони пропонують магніти як засіб очищення орбіти. Науковці займаються обертальними магнітами, які допоможуть контролювати велику кількість уламків та змінювати їхні орбітальні характеристики.

Ідея використання магнітів у космосі не є новою, проте раніше була можливість лише підштовхувати об'єкти. Науковці з Юти виявили, що завдяки використанню кількох магнітів, які немов затискають уламок чи уламки між магнітними полями, що дозволяє брати об'єкти повністю під свій контроль. В рамках експерименту науковці змогли перемістити мідну кулю, яка перебувала у воді, на спеціальний пластикову площину. Кулю не лише переміщували, а й могли крутити завдяки магнітам.

Така технологія буде корисною не лише для прибирання орбіти, а й для маніпуляцій з крихкими та чутливими об'єктами.