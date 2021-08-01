Будівництво турбіни О2 було підтримане владою Шотландії. У червні 2021 року плавуча електростанція була доставлена на Оркнейські острови, Шотландія. Потім її поставили на якір. Перша комерційна турбіна компанії Orbital О2 тепер підключена до місцевої берегової електромережі підводним кабелем та розпочала роботу, забезпечуючи будинки електроенергією.

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Принцип роботи турбіни О2: дивитись відео онлайн

Детальніше про проєкт отримання чистої енергії

Приливна турбіна О2 прикріплена до морського дна у 4 місяцях. Це забезпечує її стабільну орієнтацію, не зважаючи на стрімкі течії біля островів.

Гондола О2 має довжину 74 метри. Лопаті двох турбін мають довжину 10 метрів.

Лопаті мають площу понад 600 квадратних метрів, що забезпечує потужність у 2 мегавати. Очікується, що термін роботи приливної станції складе 15 років. За цей час приливна електростанція зможе задовільняти потребу в електроенергії 2 тисяч будинків.

Компанія Orbital планує максимально розвернути свої потужності, щоб забезпечити чистою енергією не лише частину Оркнейських островів. У цьому їм сприяє влада не лише Шотландії, а й всієї Великої Британії.