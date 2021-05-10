Винахід назвали Manta. Принцип роботи схожий на політ повітряного змія. Різниця лише в тому, що запускати його потрібно під водою. Manta кріпиться до троса, інший кінець якого намотаний на спеціальну котушку. Коли течія підхоплює "підводного змія", котушка розкручується, виробляючи електроенергію.

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Так має виглядати система Manta / Фото New Atlas

Що відбувається, коли трос закінчується

Такий розвиток подій вчені, звісно, теж передбачили. Коли трос витягується на максимальну довжину, виробництво енергії припиняється, адже котушка більше не крутиться. Тому вмикається електромотор, який скручує трос назад, до початкового етапу. Після цього ввесь процес повторюється.

Розробники запевняють, що на те, щоб намотати трос назад на котушку йде значно менше енергії, ніж Manta буде виробляти.

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Переваги, які надасть система Manta