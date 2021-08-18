Число Пі розрахували до рекордного значення – 62,8 трильйона цифр

Число Пі є математичною константою, яка визначається відношенням довжини кола до його діаметра. Значення зазвичай скорочується до 3,14. Проте після коми залишається ще безліч цифр. Вчені з кожним роком розраховують їх усе більше. Стало відомо про новий рекорд.

Розрахунком займаються в Університеті прикладних наук Граубюндена, що у Швейцарії. Попередній рекорд обчислення сягав 50 трильйонів цифр.

Цікаво Грайте з комфортом: ґеймерські аксесуари для тих, хто прагне перемоги

Нескінченне число Пі

Розрахунок зайняв 108 днів і дев'ять годин,

– розповідають учені.

Зараз дослідники очікують на офіційну реєстрацію в Книзі рекордів Гіннеса. А поки цього не відбулось, вони назвали останні десять цифр розрахунку: 7817924264.

Великого значення таких довгих розрахунків для земної науки немає. Найчастіше їх застосовують для перевірки потужності суперкомп'ютерів. Таким способом перевіряють, скільки знаків після коми визначить машина за одиницю часу. Загалом же для сучасної науки і будь-яких точних розрахунків достатньо 40 цифр.

Цікаві факти про число Пі:

У числа Пі є свій день – це 14 березня. Цього ж дня світ відзначає день народження Альберта Ейнштейна.

Якщо нову послідовність, розраховану в Університеті прикладних наук Граубюндена, надрукувати одним рядком 12-м кеглем, то відстань від його початку до кінця буде більшою, ніж від Сонця до Марса.

Починаючи з 762 цифри після коми можна зустріти шість дев'яток підряд. Ця послідовність називається точкою Фейнмана.

У 2019 році компанія Google також була тимчасовою рекордсменкою в розрахунках числі Пі. Тоді команда визначила 31 415 926 535 897 знаків після коми.