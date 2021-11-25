У чіпах смартфонів знайшли вразливість, через яку могли прослуховувати користувачів

Компанія Check Point Research оприлюднила звіт про вразливість у компонентах для нейронних обчислень та обробки звуку для актуальних чіпсетів MediaTek. Вона допускала можливість прослуховування користувачів сторонніми додатками.

Програми могли отримувати доступ до інформації, яку обробляють блоки для ШІ та звуку – теоретично, навіть для прослуховування користувача. Дослідники також стверджують, що "недоліки безпеки могли використовуватися самими виробниками пристроїв для організації масштабної кампанії з підслуховування".

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Хто постраждав від цієї вразливості

Неясно, які пристрої торкнулися, але вразливості були піддані усі сучасні чіпи MediaTek Dimensity та інші, що використовують платформу APU Tensilica. Check Point Research продемонструвала використання вразливості на смартфоні Xiaomi Redmi Note 9 5G.

Водночас свідчень експлуатації вразливості немає. MediaTek усунула проблему ще у жовтні – всі пристрої, які отримали патч безпеки Android після жовтня, захищені від атак, які могли бути спрямовані на використання цієї вразливості.