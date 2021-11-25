Програми могли отримувати доступ до інформації, яку обробляють блоки для ШІ та звуку – теоретично, навіть для прослуховування користувача. Дослідники також стверджують, що "недоліки безпеки могли використовуватися самими виробниками пристроїв для організації масштабної кампанії з підслуховування".

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Хто постраждав від цієї вразливості

Неясно, які пристрої торкнулися, але вразливості були піддані усі сучасні чіпи MediaTek Dimensity та інші, що використовують платформу APU Tensilica. Check Point Research продемонструвала використання вразливості на смартфоні Xiaomi Redmi Note 9 5G.

Водночас свідчень експлуатації вразливості немає. MediaTek усунула проблему ще у жовтні – всі пристрої, які отримали патч безпеки Android після жовтня, захищені від атак, які могли бути спрямовані на використання цієї вразливості.

До речі, а ви знали, що ваш смартфон приховує від вас низку цікавих та неочевидних функцій, які здатні справді полегшити вам щоденне користування? Наприклад, ви можете швидко відправляти скриншоти прямо в чаті з вашої базової клавіатури і це швидше ніж звичний метод, до якого усі звикли. Тож стежте за нашими матеріалами, де ми розповідаємо про найцікавіші лайфхаки для ваших пристроїв.