Чип M2, новий корпус та трохи розчарування: Apple показала MacBook Air

Крім нових операційних систем Apple 6 червня показала довгоочікувані MacBook Air та MacBook Pro. Зазвичай на конференціях WWDC компанія зосереджується саме на програмному забезпеченні. Проте цього разу порушила власні правила.

Основними нововведеннями можна назвати процесор, корпус та зарядку. Хоча уваги, звісно ж, заслуговує дещо спірний вибір поєднання пам'яті та ціни.

Цікаво Зміни в інтерфейсі, видалення повідомлень та ще більше функцій: Apple оновила операційні системи

MacBook Air: що нового

Цього року компанія провела редизайн свого найпопулярнішого ноутбука. Він отримав цілісний алюмінієвий корпус Unibody — на 21 відсоток менший попередньої моделі.



Оновлений Macbook Air отримає виріз в екрані / Фото Apple

Екран Liquid Retina 13,6-дюймовий із закругленими кутами. Модель, як і торішні, отримала "чубчик", від якого компанія вже відмовляється в iPhone.

Яскравість дисплея 500 ніт. Заявлено підтримку мільярда кольорів.



Оновлений Macbook Air / Фото Apple

Новий процесор Apple M2 оснащений 8-ядерним CPU та GPU, що має у максимальній конфігурації 10 ядер.

оснащений 8-ядерним CPU та GPU, що має у максимальній конфігурації 10 ядер. Об'єм уніфікованої пам'яті – до 24 гігабайтів, SSD – до 2 терабайтів.

Базова ж його версія має всього 8 гігабайтів уніфікованої та 256 гігабайтів постійної пам'яті, що може дещо розчарувати користувачів.

Два USB-C порти з інтерфейсом Thunderbolt 4 та гніздо для навушників.



Оновлений Macbook Air / Фото Apple

Також у конфігурації три мікрофони та чотири гучномовці, клавіатура з повноформатними клавішами верхнього ряду, технології MagSafe та Touch ID.

Вперше в MacBook Air – швидка зарядка. До 50 відсотків лише за 30 хвилин. Разом з ним анонсовано й новий зарядний блок із двома портами USB-C.

Разом з ним анонсовано й новий зарядний блок із двома портами USB-C. Фронтальна камера FaceTime HD з покращеною роботою при низькому освітленні дозволяє знімати відео 1080p (Full HD).

Система з 4 динаміків, підтримка Dolby Atmos та три мікрофони.



Оновлений Macbook Air / Фото Apple

Функціональні клавіші зі сканером відбитка пальців.

Товщина 11,3 міліметра.

У Photoshop новий макбук на 20 відсотків швидший, ніж Air на чипі M1 , і вп'ятеро швидший, ніж останній попередник на Intel.

, і вп'ятеро швидший, ніж останній попередник на Intel. Продуктивність при обробці відео підвищилася на 38 відсотків, якщо порівнювати з Air на базі M1. А якщо порівнювати з Air на базі CPU Intel Core i5 8-го покоління – то у 15 разів.

Обіцяють 18 годин автономної роботи під час відтворення відео.



Оновлений Macbook Air / Фото Apple

Новий MacBook Air надійде у продаж уже наступного місяця. Доступні кольори: сріблястий, сірий, "зоряне світло" (бежевий) та "північ" (чорний).

Ціни

Ціна у США – від 1200 доларів за базову версію для звичайних користувачів та від 1100 доларів для освітніх закладів. У комплекті зарядний пристрій на 30 ватів.

за базову версію для звичайних користувачів та від 1100 доларів для освітніх закладів. У комплекті зарядний пристрій на 30 ватів. Версія на 512 гігабайтів пам'яті коштуватиме 1500 доларів, але також запропонує лише 8 гігабайтів уніфікованої пам'яті LPDDR5. У комплекті зарядний пристрій на 35 ватів.

Максимальна конфігурація обійдеться у 2500 доларів. Саме вона продемонструє прискорене заряджання до 50 відсотків за 30 хвилин, яка можлива з блоком живлення, що видає 67 ватів потужності.

Попри випуск нового Air, старий на основі SoC M1 нікуди не йде: у США він, як і раніше, буде продаватися за ціною від 1000 доларів.



Основне про оновлений Macbook Air / Фото Apple