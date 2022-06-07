Основними нововведеннями можна назвати процесор, корпус та зарядку. Хоча уваги, звісно ж, заслуговує дещо спірний вибір поєднання пам'яті та ціни.

Цікаво Зміни в інтерфейсі, видалення повідомлень та ще більше функцій: Apple оновила операційні системи

MacBook Air: що нового

Цього року компанія провела редизайн свого найпопулярнішого ноутбука. Він отримав цілісний алюмінієвий корпус Unibody — на 21 відсоток менший попередньої моделі.



Оновлений Macbook Air отримає виріз в екрані / Фото Apple

Екран Liquid Retina 13,6-дюймовий із закругленими кутами. Модель, як і торішні, отримала "чубчик", від якого компанія вже відмовляється в iPhone.

Яскравість дисплея 500 ніт. Заявлено підтримку мільярда кольорів.



Оновлений Macbook Air / Фото Apple

Новий процесор Apple M2 оснащений 8-ядерним CPU та GPU, що має у максимальній конфігурації 10 ядер.

оснащений 8-ядерним CPU та GPU, що має у максимальній конфігурації 10 ядер. Об'єм уніфікованої пам'яті – до 24 гігабайтів, SSD – до 2 терабайтів.

Базова ж його версія має всього 8 гігабайтів уніфікованої та 256 гігабайтів постійної пам'яті, що може дещо розчарувати користувачів.

Два USB-C порти з інтерфейсом Thunderbolt 4 та гніздо для навушників.



Оновлений Macbook Air / Фото Apple

Також у конфігурації три мікрофони та чотири гучномовці, клавіатура з повноформатними клавішами верхнього ряду, технології MagSafe та Touch ID.

Вперше в MacBook Air – швидка зарядка. До 50 відсотків лише за 30 хвилин. Разом з ним анонсовано й новий зарядний блок із двома портами USB-C.

Разом з ним анонсовано й новий зарядний блок із двома портами USB-C. Фронтальна камера FaceTime HD з покращеною роботою при низькому освітленні дозволяє знімати відео 1080p (Full HD).

Система з 4 динаміків, підтримка Dolby Atmos та три мікрофони.



Оновлений Macbook Air / Фото Apple

Функціональні клавіші зі сканером відбитка пальців.

Товщина 11,3 міліметра.

У Photoshop новий макбук на 20 відсотків швидший, ніж Air на чипі M1 , і вп'ятеро швидший, ніж останній попередник на Intel.

, і вп'ятеро швидший, ніж останній попередник на Intel. Продуктивність при обробці відео підвищилася на 38 відсотків, якщо порівнювати з Air на базі M1. А якщо порівнювати з Air на базі CPU Intel Core i5 8-го покоління – то у 15 разів.

Обіцяють 18 годин автономної роботи під час відтворення відео.



Оновлений Macbook Air / Фото Apple

Новий MacBook Air надійде у продаж уже наступного місяця. Доступні кольори: сріблястий, сірий, "зоряне світло" (бежевий) та "північ" (чорний).

Ціни

Ціна у США – від 1200 доларів за базову версію для звичайних користувачів та від 1100 доларів для освітніх закладів. У комплекті зарядний пристрій на 30 ватів.

за базову версію для звичайних користувачів та від 1100 доларів для освітніх закладів. У комплекті зарядний пристрій на 30 ватів. Версія на 512 гігабайтів пам'яті коштуватиме 1500 доларів, але також запропонує лише 8 гігабайтів уніфікованої пам'яті LPDDR5. У комплекті зарядний пристрій на 35 ватів.

Максимальна конфігурація обійдеться у 2500 доларів. Саме вона продемонструє прискорене заряджання до 50 відсотків за 30 хвилин, яка можлива з блоком живлення, що видає 67 ватів потужності.

Попри випуск нового Air, старий на основі SoC M1 нікуди не йде: у США він, як і раніше, буде продаватися за ціною від 1000 доларів.



Основне про оновлений Macbook Air / Фото Apple