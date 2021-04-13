У народі музей називають The Met, заснований він у 1870 році. Це четвертий за відвідуваністю та четвертий за площею музей у світі. Чому ж Музей мистецтв Метрополітен такий популярний?

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Музей мистецтв Метрополітен: що про нього треба знати кожному

Google святкує 151 річницю створення Музею мистецтв Метрополітен на честь багатошарової спадщини численних міжнародних спільнот, представленої у цій установі.

Музей мистецтв Метрополітен (Metropolitan Museum of Art) заснований у 1870 групою американських бізнесменів, художників та мислителів тієї доби. Вони прагнули зберегти й показати світове мистецтво нащадкам.

The Met, як його називають у народі, пройшов довгий шлях від маленької виставки до постійної колекції у понад 1,5 мільйона предметів за 5000 років людської історії майже з усіх куточків Землі.

Зразки відомих мистецьких творів показав і Google у новому дудлі. Серед них:

Візантійська мозаїка 500 – 550 років.

Гобелени з єдинорогами пізнього Середньовіччя.

Обладунки німецького імператора Фердинанда I XVI століття.

Складна традиційна сукня з бісеру індіанського племені лакота з групи племен сіу.

Картина "Автопортрет" Семюеля Джозефа Брауна-молодшого з 1940-х.

Цікавий факт: неофіційним талісманом The Met є блакитний керамічний бегемот епохи Середнього царства Давнього Єгипту на прізвисько "Вільям".

На MetMuseum.org можна ближче ознайомитися з творами мистецтва, представленими у сьогоднішньому дудлі.

Я дуже скучив за відвідуванням музеїв під час пандемії. Сподіваюся, цей анімований дудл подарує людям трохи досвіду в екскурсіях по музею та зустрічі віч-на-віч із красивими та захоплюючими предметами мистецтва з багатьох культур та епох,

– розповів автор дудла Еріх Наглер.



Новий дудл – про Музей мистецтв Метрополітен / Фото Google

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