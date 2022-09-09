Померла Єлизавета II: що вона означала для світу технологій та як їх опановувала

Королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Їй було 96, вона правила найдовше з усіх британських монархів і на її рахунку кілька визначних подій зі світу технологій.

Королівський статус ще з дитинства давав майбутній королеві та її родині доступ до технологій та дещо більших можливостей. І навіть в останні роки життя вона опановувала нові технології – Zoom та Instagram.

Детальніше Єлизавета II померла: все, що відомо зараз

Назавжди перша

Одним з улюблених у ЗМІ фактів, які завжди згадують в матеріалах про королеву, є те, що весілля Єлизавети та лейтенанта Маунтбеттена – стало першою королівською подією, яку транслювали по телебаченню і радіо . Трансляцію з Вестмінстерського абатства слухали 20 мільйонів людей у всьому світі. Це було 20 листопада 1947 року.

. Трансляцію з Вестмінстерського абатства слухали 20 мільйонів людей у всьому світі. Це було 20 листопада 1947 року. Крім того, коронація Єлизавети II 2 червня 1953 року також була першою в історії, яку показали по телебаченню . Подію транслювали з Вестмінстерського абатства.

. Подію транслювали з Вестмінстерського абатства. 25 грудня 1957 року Єлизавета стала першим британським монархом, який привітав підданих з Різдвом по телебаченню . У 1932 році її дідусь Георг V виступив по радіо з промовою, яку для нього написав близький друг і письменник Редьярд Кіплінг. Його син Едвард VIII у 1937 році естафету не перейняв, відрікшись від престолу за два тижні до Різдва, і наступного року звернення теж не було – Георг VI, батько Єлизавети II, боявся публічних виступів через заїкання. Подолати цей страх він зміг у 1939 році. Сама ж Єлизавета долучилась до традиції в 1952 році й з того часу по-справжньому зробила її постійною. Найдовшою промовою стало звернення 1997 року – воно тривала 10 хвилин.

. У 1932 році її дідусь Георг V виступив по радіо з промовою, яку для нього написав близький друг і письменник Редьярд Кіплінг. Його син Едвард VIII у 1937 році естафету не перейняв, відрікшись від престолу за два тижні до Різдва, і наступного року звернення теж не було – Георг VI, батько Єлизавети II, боявся публічних виступів через заїкання. Подолати цей страх він зміг у 1939 році. Сама ж Єлизавета долучилась до традиції в 1952 році й з того часу по-справжньому зробила її постійною. Найдовшою промовою стало звернення 1997 року – воно тривала 10 хвилин. 26 березня 1976 року Єлизавета II стала першою серед глав держав, хто скористався електронною поштою. Технологію винайшли за п'ять років до того, у 1971.

Королева, технології та наука

У 1940 році, коли Друга світова вже крокувала планетою, вона зробила своє перше радіозвернення під час Дитячої години BBC, в якому говорила до евакуйованих дітей. Тоді їй було 14 років.

У 1969 році, через кілька місяців після висадки американців на Місяці, Єлизавета зустрілася з Нілом Армстронгом і Баззом Олдріном. Обоє прибули до Букінгемського палацу 14 жовтня.



Зустріч королеви з Нілом Армстронгом і Баззом Олдріном / Фото townandcountrymag

Єлизавета II була великою любителькою автомобілів . Попри наявність власного водія вона часто сідала за кермо й до останнього не відмовлялась від свого захоплення. Навіть у 95-річному віці після рекомендацій лікарів про відпочинок її часто фотографували під час автомобільних прогулянок територією Віндзорського замку. Цікаво, що вона єдина в країні, хто міг їздити без прав. Річ у тім, що права на керування видаються від імені монарха, а королева не може видати їх сама собі. Крім того, автомобілям Її Величності не були потрібні номерні знаки. Їздила Єлизавета II переважно на темно-зеленому Jaguar X-Type Sportwagon, знятому з виробництва ще 10 років тому. Загалом же колекція автомобілів королеви оцінюється в 10 мільйонів фунтів стерлінгів та налічує кілька десятків автомобілів: від класичних Rolls-Royce до сучасних Bentley та Land Rover. Остання вважається її улюбленою маркою.

. Попри наявність власного водія вона часто сідала за кермо й до останнього не відмовлялась від свого захоплення. Навіть у 95-річному віці після рекомендацій лікарів про відпочинок її часто фотографували під час автомобільних прогулянок територією Віндзорського замку. Цікаво, що вона єдина в країні, хто міг їздити без прав. Річ у тім, що права на керування видаються від імені монарха, а королева не може видати їх сама собі. Крім того, автомобілям Її Величності не були потрібні номерні знаки. Їздила Єлизавета II переважно на темно-зеленому Jaguar X-Type Sportwagon, знятому з виробництва ще 10 років тому. Загалом же колекція автомобілів королеви оцінюється в 10 мільйонів фунтів стерлінгів та налічує кілька десятків автомобілів: від класичних Rolls-Royce до сучасних Bentley та Land Rover. Остання вважається її улюбленою маркою. Королева також користувалась і соцмережами, хоч і не дуже активно. У 2019 році вона власноруч опублікувала свій перший допис в Instagram від власного імені. Це була фотокопія листа з королівського архіву, який вчений Чарльз Беббідж відправив принцу Альберту в 1843 році.

Сьогодні я мала задоволення дізнатися про навчання дітей комп'ютерному кодуванню. Мені здається доречним опублікувати це в Instagram, перебуваючи в Музеї науки, який тривалий час зберігає технології, інновації та надихає наступне покоління винахідників,

– писала королева.

Ще однією програмою, яку королева освоїла в 94 роки, був Zoom. До його використання вона вдалася через пандемію коронавірусу, яка унеможливила особисті зустрічі. Першим дзвінком, який здійснила монархиня, було засідання Фонду допомоги опікунам, президенткою якого є донька Її Величності принцеса Анна. Як тоді повідомляли ЗМІ, Єлизавета поговорила з британцями, які доглядають за людьми з інвалідністю, хворими та літніми. Згодом це стало регулярною практикою: через Zoom вона вручала нагороди, спілкувалася з іншими членами королівської родини та інше.

Королева Єлизавета II померла: подивіться коротке відео про неї