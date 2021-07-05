Обидві технології є бездротовими формами зв'язку. Bluetooth та Wi-Fi розрізняються за своїм призначенням, можливостями та рядом інших факторів. Схожі вони хіба в тому, що використовують радіохвилі для високошвидкісної передачі даних на короткі відстані без необхідності підключення до дротової мережі.

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Сутність технології Bluetooth

Bluetooth, розроблений в кінці 1990-х років. Він являє собою технологію, призначену для забезпечення бездротового зв'язку на невеликій відстані між електронними пристроями напряму. Наприклад, між ноутбуком та смартфоном, між двома смартфонами, між телефоном та бездротовими навушниками.

Bluetooth працює з використанням радіочастот, а не інфрачервоного спектра, що використовується традиційними пультами дистанційного керування. В результаті Bluetooth усуває необхідність не тільки в дротовому з'єднанні, але й у підтримці прямої видимості для зв'язку між пристроями. Щоправда, для Bluetooth-з'єднання значною перепоною можуть стати стіни, що значно сповільнить швидкість передачі інформації або взагалі призведе до розриву з'єднання.

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Сутність технології Wi-Fi

Технологія призначена не для прямого з'єднання пристроїв, а для доступу до мережі. Wi-Fi працює, розбиваючи сигнал на частини й передаючи ці фрагменти по кількох радіочастотам. Цей метод дозволяє передавати сигнал з меншою потужністю на кожну частоту, а також дозволяє декільком пристроям використовувати один і той же передавач Wi-Fi. Окрім того, це дозволяє передавати дані з високою швидкістю.

Спочатку розроблений в 1990-х роках, Wi-Fi пройшов кілька процесів стандартизації, схвалених Інститутом інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), щоб забезпечити більшу пропускну здатність при передачі даних.

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Ключові різниці технологій