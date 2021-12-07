Чим небезпечні космічні подорожі: дослідження
Джерело:Scientific Reports
Людство не зможе вічно перебувати на Землі та, ймовірно, згодом почне освоювати інші космічні тіла. Зокрема Марс, місії до якого триватимуть роками. Тому розуміння того, яку небезпеку становитиме довгий переліт – критично важливе.
Безперечно, сміливці під час довгої космічної місії зіткнуться з багатьма проблемами: від космічної радіації й до "м'язової проблеми" через умови мікрогравітації. Та, як виявилося, на астронавтів чекатиме ще одна небезпека – зниження метаболізму печінки.
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Прототип міжпланетного корабля Starship від SpaceX / Фото SpaceX Flickr
Детальніше про небезпеку космічного польоту
Як виявилося, печінка – це орган, який, ймовірно, найбільше потерпає під час космічного польоту. Науковці провели експерименти, щоб порівняти рівні експресії генів (здатність синтезувати білок та РНК) печінки у піддослідних тварин – мишей:
- Одні миші зазнали впливу мікрогравітації.
- Інша група перебувала в умовах симульованої гравітації на МКС,
- Третя піддослідна група тварин залишилася на Землі.
Виявилося, що мікрогравітація ("нульова" гравітація) спричиняє так званий "окислювальний стрес", який в більшості проявився у групи мишей, яка перебувала у стані невагомості. Це призводить до зниження рівня обміну речовин (метаболізму) та до зменшення кількості антиоксидантних речовин, що є критично важливим.
Таким чином виявили, що навіть штучна гравітація вберігає печінку від згубного впливу невагомості. Та що найкраще, з негативними ефектами можна боротися з допомогою харчових добавок.