Безперечно, сміливці під час довгої космічної місії зіткнуться з багатьма проблемами: від космічної радіації й до "м'язової проблеми" через умови мікрогравітації. Та, як виявилося, на астронавтів чекатиме ще одна небезпека – зниження метаболізму печінки.

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Прототип міжпланетного корабля Starship від SpaceX / Фото SpaceX Flickr

Детальніше про небезпеку космічного польоту

Як виявилося, печінка – це орган, який, ймовірно, найбільше потерпає під час космічного польоту. Науковці провели експерименти, щоб порівняти рівні експресії генів (здатність синтезувати білок та РНК) печінки у піддослідних тварин – мишей:

Одні миші зазнали впливу мікрогравітації.

Інша група перебувала в умовах симульованої гравітації на МКС,

Третя піддослідна група тварин залишилася на Землі.

Виявилося, що мікрогравітація ("нульова" гравітація) спричиняє так званий "окислювальний стрес", який в більшості проявився у групи мишей, яка перебувала у стані невагомості. Це призводить до зниження рівня обміну речовин (метаболізму) та до зменшення кількості антиоксидантних речовин, що є критично важливим.

Таким чином виявили, що навіть штучна гравітація вберігає печінку від згубного впливу невагомості. Та що найкраще, з негативними ефектами можна боротися з допомогою харчових добавок.