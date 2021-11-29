Магнітне поле Землі утворюється завдяки циркуляції розплавленого металу в надрах планети. Процес цей певною мірою нестабільний і це проявляється у міграції магнітних полюсів, що призводить до того, що вони міняються місцями (інверсія). Раніше Північний магнітний полюс рухався зі швидкістю близько 15 кілометрів на рік. У 90-х роках XX століття його швидкість значно виросла та склала близько 55 кілометрів на рік. Це може означати, що "скоро" на нас чекає інверсія.

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Міграція північного магнітного полюса / Фото Wikipedia

Чим небезпечна інверсія магнітних полюсів

Північний магнітний полюс рухається у сторону Сибіру. Згідно із дослідженнями, за останні 71 мільйон років магнітні полюси мінялися місцями 171 раз. Вчені розрахували, що скоро це має статися знову. Тому, можливо, прискорення швидкості міграції – це якраз прояв близької інверсії.

Проблема полягає у тому, що під час процесу інверсії магнітне поле може стати значно слабшим або зникнути практично повністю. Така досить неприємна ситуація може тривати кілька століть, протягом яких Земля буде потрапляти під удар космічної радіації.

Небезпеки, які на нас чекають

Безперечно, якщо магнітне поле стане набагато слабшим чи зникне зовсім, це породить деякі проблеми.

Наприклад, можуть бути проблеми із супутниками мережі GPS. Річ у тому, що вони "прив'язані" до позиції магнітних полюсів. Звісно, супутники відстежують міграцію полюсів, але у разі швидкого переміщення чи зникнення магнітного поля, з орієнтацією супутників можуть бути проблеми.

Онкологічні захворювання можуть стати поширенішими, адже загальний радіаційний рівень зросте. Та не слід вважати, що почнуться масові смерті від раку, адже щільна атмосфера Землі – це також чудовий захист від космічної радіації, який не поступається магнітному полю. Тому чим вище буде перебувати людина – тим більшу дозу вона отримає, адже щільність атмосфери буде зменшуватися.

Невідомо, як вплине процес інверсії на тваринний світ. Науковці небезпідставно припускають, що птахи під час польоту орієнтуються на магнітні полюси. Тому невідомо, як їхня зміна та ймовірне тимчасове зникнення вплине на міграції птахів. Вважаючи, що після попередніх інверсій життя не зникло, можна сміливо припустити, що критичного впливу на земні організми не буде.

Слід відзначити, що через інверсію Земля буде інтенсивніше втрачати атмосферу. Проте це буде мізерна частка від загального об'єму. Наприклад, Марсу знадобилося мільярди років, щоб втрати більшу частину своєї газової оболонки. А ще під час інверсії полярні сяйва можна буде спостерігати на всій території Землі, що є, безсумнівно, позитивним моментом.